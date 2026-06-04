Ley Antilavado aprobada ¿Ahora, qué sigue?

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La ley aún debe completar el proceso de sanción y publicación antes de cobrar vigencia.

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Tras la aprobación de la Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo, surge una nueva etapa enfocada en su implementación y en la elaboración del reglamento que permitirá su aplicación.

El decreto aprobado deberá pasar por la Comisión de Estilo del Congreso, después debe ser remitido a Presidencia, luego a la Secretaría General de la Presidencia para la sanción correspondiente y, finalmente, será publicado en el Diario de Centro América.

El reglamento será elaborado por la Intendencia de Verificación Especial y sometido al Presidente para su aprobación. (Imagen: captura de pantalla)

Aunque todavía no existe una fecha oficial de publicación, se estima que este proceso podría completarse en un plazo aproximado de entre 15 y 20 días.

De acuerdo con el artículo 126 del decreto, la ley entrará en vigor tres meses después de su publicación en el Diario Oficial.

El decreto entrará en vigor tres meses después de su publicación en el Diario Oficial. (Imagen: captura de pantalla)

Asimismo, el artículo 125 establece que la Superintendencia de Bancos (SIB), por medio de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), dispondrá de un máximo de seis meses contados a partir de la entrada en vigor de la normativa para elaborar el reglamento y ser enviado al Presidente de la República para su aprobación y publicación.

La Superintendencia de Bancos tendrá seis meses para presentar el reglamento de la ley. (Imagen: captura de pantalla)

Normativa implementada

Según el presidente de la Comisión de Economía y Comercio Exterior, el diputado Jorge Ayala, los equipos técnico del Organismo Ejecutivo que participaron en la elaboración de la iniciativa y en la construcción de las enmiendas ya trabajan en la redacción del reglamento.

El legislador indicó que existe la expectativa de contar con este documento antes de que venza el plazo legal establecido.

Los impulsores de la normativa esperan que esté plenamente implementada antes de la próxima evaluación del GAFI. (Foto: Jose Pos/colaboración)

"Creemos que vamos a tener una ley vigente y un reglamento ya operativo en muy pocos meses para que en el mes de febrero, cuando estemos ya en la visita del Grupo de Acción Financiera, tengamos una ley implementada, completa, en vigencia y con reglamento pleno", indicó.

Ayala señaló que el objetivo es que Guatemala llegue a la próxima evaluación del Grupo de Acción Financiera (GAFI) a principios del 2027 con una normativa implementada, vigente y con el respectivo reglamento.



Aprueban Ley Antilavado

La normativa fue aprobada por el Congreso el pasado 2 de junio durante una sesión extraordinaria.

El proyecto recibió el respaldo de 148 diputados y quedó contenido en el Decreto 15-2026. Debido a su carácter constitucional, requería al menos 107 votos favorables para ser avalado.

El Congreso aprobó la nueva Ley Antilavado con el respaldo de 148 diputados. (Foto: Jose Pos/colaboración)

La nueva legislación busca fortalecer los mecanismos de prevención, detección, investigación y sanción del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo, en cumplimiento de los estándares internacionales promovidos por el GAFI.