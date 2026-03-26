Ley de Cine: entre el impulso cultural y la creación de nuevos impuestos

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La iniciativa de Ley de Cine ha generado posturas encontradas entre exhibidores de cine y sus impulsores en el Congreso.

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Representantes de la industria cinematográfica y algunos diputados del Congreso coinciden en que la iniciativa de Ley de Cine en Guatemala aún requiere ajustes antes de avanzar en el proceso legislativo; sin embargo, impulsores de la iniciativa consideran que pensar en una nueva propuesta solo retrasaría el proceso de una discusión que lleva años sobre la mesa.

Entre las principales preocupaciones se destaca el financiamiento del Instituto Guatemalteco de Cine, que plantea la normativa y la creación de nuevos impuestos. Los actores de la industria de cine de Guatemala piden ser escuchados antes de aprobar la ley.

Salas de cine

El representante de la Gremial de Exhibidores de Cine de Guatemala, Guillermo Zea, explicó que el sector respalda los esfuerzos por impulsar la producción nacional, aunque considera que algunos puntos de la iniciativa podrían tener el efecto contrario.

“ En principio nos entusiasma que se pueda promover la cinematografía y la producción guatemalteca, porque nosotros, los exhibidores, vivimos de contenido ” Guillermo Zea , Gremial de Exhibidores de Cine de Guatemala

Indicó que uno de los aspectos que genera mayor preocupación es la propuesta de aplicar un impuesto de Q2 por cada boleto de cine, el cual, a su criterio, podría afectar la competitividad del sector.

“Mientras se pretende promover el cine nacional, se grava con un nuevo impuesto la taquilla, porque eso, al encarecer el precio, hace menos competitivo el cine como una opción de entretenimiento”, afirmó.

Zea también señaló que el impacto del impuesto no sería igual para todas las salas, debido a las diferencias en el precio de los boletos. “Hay cadenas que tienen entradas de Q30 y otras de Q60; entonces el impacto de Q2 sobre una entrada de Q30 es proporcionalmente mayor”, explicó.

Entre las principales preocupaciones destacan posibles impuestos, sanciones y el modelo de financiamiento del instituto. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Otro de los puntos señalados por el sector es la posibilidad de sanciones que podrían implicar el cierre temporal de salas de cine, lo cual afectaría especialmente a exhibidores pequeños que cuentan con una sola pantalla.

“Imagínense que a un pequeño exhibidor que solo tiene una pantalla le lleguen a cerrar por dos meses; eso lo termina de matar”, advirtió el empresario.

Además, los exhibidores han planteado revisar el modelo de promoción del cine nacional. Según Zea, una alternativa sería tomar como referencia legislaciones de otros países que han impulsado la industria mediante incentivos fiscales.

“Con ese tipo de leyes se logra más inversión, tanto local como extranjera, y eso también desarrolla el conocimiento y la capacidad de producción”, comentó, al mencionar como ejemplo la legislación de República Dominicana.

"Redactar una nueva iniciativa"

Desde el Congreso, el diputado Ronald Portillo indicó que las preocupaciones planteadas por el sector han sido escuchadas y que la iniciativa aún podría modificarse antes de su aprobación definitiva.

“Fue una conversación donde expusieron algunas preocupaciones respecto de la ley del cine, principalmente la forma en la que se está conformando la nueva institución y el financiamiento”, explicó el diputado.

El legislador señaló que, según lo expuesto por representantes del sector, las condiciones planteadas en la iniciativa podrían terminar limitando el desarrollo de la industria en lugar de incentivarla.

“ La preocupación más grande es que, en lugar de resultar en un incentivo para la producción de cine local, va a generarse una limitación por las condiciones que se están imponiendo al mercado ” Ronald Portillo , diputado

Portillo también mencionó que el proyecto aún podría regresar a comisión para ampliar el análisis e incorporar nuevas observaciones. “La ley aún permite que pueda retomarse a comisiones, y esa podría ser una ruta para escuchar a estos actores”, señaló.

Asimismo, el diputado considera que una opción viable sería redactar una nueva iniciativa que priorice mecanismos de incentivo para la producción cinematográfica. “En lo personal, creo que lo más idóneo sería redactar una nueva ley orientada a generar incentivos para los productores y distribuidores”, indicó.

El debate continúa mientras se busca un equilibrio entre incentivar el cine nacional y no afectar a la industria existente. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Entre los temas que también generan debate se encuentra el impuesto que la propuesta contempla aplicar a boletos aéreos, destinado a financiar el instituto que impulsaría el desarrollo del cine nacional.

“Se está creando un nuevo impuesto y la población en cuestiones tributarias no lo ve bien. Además, se está gravando una actividad turística para financiar un instituto de cine, lo cual no hace mucho sentido”, agregó.

Ampliar el diálogo

Tanto representantes del sector como diputados coinciden en que aún faltan actores por ser consultados dentro del proceso de discusión de la iniciativa, como productores independientes, distribuidores y universidades que ofrecen carreras relacionadas con el cine.

“ Sí falta mucho trabajo por hacer en abrir esa mesa de diálogo y poder incorporar las observaciones de los involucrados ” Ronald Portillo , diputado

Rechazan señalamientos

Por su parte, la diputada Victoria Godoy Palala, impulsora de la iniciativa, rechazó varios de los señalamientos realizados por el sector de exhibidores y aseguró que existe desinformación en torno al contenido del dictamen.

En relación con el supuesto cobro adicional a las entradas de cine, la legisladora negó que la propuesta contemple ese tipo de impuesto y afirmó que el enfoque de la iniciativa es completamente opuesto.

“No es cierto que se esté cargando los boletos para las entradas del cine; justo lo que queremos es incentivar que más personas asistan a las salas”, expresó, al señalar que, incluso tras la pandemia, se ha registrado un retorno progresivo del público a este tipo de espacios.

El Instituto de Cine, según la propuesta, buscaría promover la producción y articular al sector, no producir películas. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Sobre el papel del Instituto Guatemalteco de Cine, explicó que su creación responde a la necesidad de ordenar y fortalecer la industria, no de sustituir a los productores.

“El Instituto de Cine no se está creando para producir películas, se está creando para incentivar la producción, establecer una comisión fílmica, firmar convenios de coproducción y lograr cooperación entre instituciones”, detalló Godoy Palala.

En ese sentido, destacó que el cine no solo tiene un valor cultural, sino también económico, al impactar distintas áreas productivas. “El cine es una industria que le aporta a otras industrias: suma a hoteles, restaurantes, aerolíneas y al sector turístico; es una economía circular la que genera”, afirmó, al mencionar ejemplos de países donde este modelo ha impulsado el desarrollo económico.

“ El Instituto de Cine no se está creando para producir películas, se está creando para incentivar la producción, establecer una comisión fílmica, firmar convenios de coproducción y lograr cooperación entre instituciones ” Victoria Godoy Palala , diputada

Respecto de las críticas sobre el uso del presupuesto del instituto, la diputada aseguró que la iniciativa prioriza el financiamiento directo al sector cinematográfico. “El mayor porcentaje del presupuesto del instituto debe ser para fomento y no para burocracia; nunca va a poder ser superior el gasto administrativo a lo que se destine a fomentar”, puntualizó.

En cuanto al impuesto a boletos aéreos que ha generado debate, reconoció que la propuesta ha provocado inconformidad en algunos sectores y que podría ser revisada. “Sabemos que esto ha hecho mucho ruido; estaba planteado para vuelos internacionales, pero se está reconsiderando”, indicó.

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Sobre las propuestas de sustituir el instituto por apoyos económicos directos a proyectos, consideró que esa alternativa carece de una visión estructurada de política pública. “Serían aportes económicos dispersos que al final no suman a la formación ni al fortalecimiento de la industria”, explicó.

¿Una nueva iniciativa?

La diputada también se refirió a la propuesta planteada por otros actores de elaborar una nueva iniciativa de ley, y consideró que no es una vía adecuada en este momento.

Según explicó, la iniciativa vigente ya ha pasado por un proceso amplio de discusión con distintos sectores del ámbito cinematográfico durante varios años, por lo que reiniciar el proceso implicaría retroceder en los avances alcanzados. “La iniciativa de ley se viene discutiendo desde el 2020 y el sector la impulsa desde 2007”, señaló, al enfatizar que no se trata de un proyecto reciente.

“ Yo no veo que haya motivos para regresar a una iniciativa que ha sido ampliamente discutida ” Victoria Godoy Palala , diputada

En esa línea, indicó que abrir paso a una nueva propuesta podría retrasar la construcción de una política pública para el sector, cuando lo que se necesita es consolidar una estructura institucional que permita desarrollar la industria. “Yo no veo que haya motivos para regresar a una iniciativa que ha sido ampliamente discutida”, señaló.

Además, cuestionó que algunos sectores planteen cambios en esta etapa sin haber participado activamente en los espacios de diálogo previos, aunque reiteró que existe apertura para escuchar observaciones.

El impuesto a boletos aéreos sigue en discusión y podría ser revisado ante el rechazo de algunos sectores. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

También consideró que intentar frenar o sustituir la iniciativa actual no contribuiría al objetivo de fortalecer el cine nacional, sino que podría limitar el avance de una propuesta que, según afirmó, busca generar desarrollo económico a través de la cultura.

Además, subrayó la importancia de contar con una institucionalidad que permita aprovechar el potencial del país en esta industria. “Tenemos un potencial, tenemos locaciones que otros países buscan, pero no somos utilizados por falta de institucionalidad, reglas claras y procesos ágiles”, concluyó.

Por otro lado, la diputada Godoy Palala enfatizó que se mantiene el diálogo abierto con los representantes de la Gremial de Exhibidores de Cine de Guatemala para analizar sus planteamientos.