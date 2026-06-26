Ley desactualizada limita bloqueo de señal en cárceles

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La ley vigente está desactualizada, impide el bloqueo efectivo de señales telefónicas en las cárceles y limita la acción de las autoridades frente a las comunicaciones ilícitas.

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Según el Viceministro de Comunicaciones, José Rosales, la falta de herramientas legales continúa siendo uno de los principales obstáculos para impedir las comunicaciones ilícitas desde las cárceles del país.

Además indicó que la legislación vigente ya no responde a las tecnologías actuales y limita la capacidad de acción de las autoridades.

Al referirse al Decreto 8-2013 Ley de Equipos de Terminales Móviles que prohíbe el uso de celulares dentro de las cárceles y sanciona el uso de equipos robados mencionó que "fue una ley muy buena en su momento, pero ya lleva trece años. Ya se quedó obsoleta. Así que no podemos estar regulando la tecnología porque esta viene evolucionando rápidamente".

No existe ninguna disposición legal que obligue a las empresas operadoras a limitar o bloquear sus servicios dentro de los recintos carcelarios. (Foto: Archivo/Soy502)

Solares explicó que, aunque la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) es la entidad encargada de regular el sector, actualmente no cuenta con facultades para monitorear, localizar o restringir las señales de telefonía e internet dentro de los centros de privación de libertad.

"Desafortunadamente, no hay para la superintendencia, que es la autoridad en materia de telecomunicaciones, máxima autoridad en aspectos regulatorios. Nada que lo faculte para poder monitorear este tipo de señales", agregó.

Añadió que tampoco existe una disposición legal que obligue a las empresas de telecomunicaciones a limitar la prestación del servicio en esos recintos y consideró necesario actualizar la normativa.

Según indicó, el problema no debe abordarse únicamente desde la tecnología, sino en aspectos legales y también señaló que es indispensable reforzar los controles dentro del Sistema Penitenciario (SP) para evitar el ingreso de teléfonos celulares y otros dispositivos que permiten a los privados de libertad mantenerse comunicados.

Una ley rezagada

El viceministro Solares mencionó que la normativa relacionada con el bloqueo de señales fue diseñada para tecnologías 2G y 3G y que parte de ese marco legal dejó de aplicarse tras resoluciones judiciales y en este tiempo ya quedó desactualizada.

Según explicó, se han intercambiado experiencias con autoridades de El Salvador donde ese país ha trasladado la responsabilidad a las empresas proveedoras de telecomunicaciones para restringir la cobertura en los centros penitenciarios, en lugar de concentrarse únicamente en regular los dispositivos móviles.

La Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) carece de facultades legales para monitorear, localizar o restringir señales de telefonía e internet en las cárceles. (Foto: Archivo/Soy502)

También hizo un llamado al Congreso para modernizar la legislación y dotar al Estado de herramientas.

Por su parte el diputado José Chic mencionó que actualmente se gestiona una iniciativa de Ley para responsabilizar a las empresas y obligarlas a bloquear ese tipo de señales en los centros carcelarios.

350 mil dispositivos bloqueados a nivel nacional

El superintendente de la SIT, Herbert Rubio, informó que la base de datos negativa de equipos terminales móviles permanece activa y se actualiza diariamente con información enviada por las empresas operadoras.

Al 25 de junio, el registro acumulaba 350 mil 766 dispositivos bloqueados en los últimos tres años. De ese total, 131 mil 931 corresponden a 2024, 142 mil 123 a 2025 y 76 mil 712 a lo que va de 2026.

Al 25 de junio de 2026, la base de datos de la SIT acumula 350,766 dispositivos móviles bloqueados a nivel nacional por robo, hurto o reportes fiscales en los últimos tres años. (Foto: Archivo/Soy502)

Rubio explicó que la base de datos se alimenta con reportes por robo, hurto, solicitudes del Ministerio Público (MP) y bloqueos realizados por los propios operadores.

Una vez que un equipo es incorporado al registro, ya no puede volver a ser activado por ningún operador dentro del territorio nacional.