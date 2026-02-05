Leyla Lemus busca en la Usac su reelección como magistrada de la CC

-

El Consejo Superior Universitario inició la recepción de expedientes de aspirantes a magistrados de la CC.

El Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), es uno de los cinco órganos que debe designar a un magistrado titular y uno suplente para la Corte de Constitucionalidad.

Este 5 de febrero el CSU inició con la recepción de expedientes. Entre quienes han llevado su papelería se encuentra la actual magistrada de la CC, Leyla Lemus, quien se postuló para buscar la reelección.

Nombrada por Giammattei

En 2020 fue nombrada magistrada de la CC por el entonces presidente Alejandro Giammattei.

Leyla Lemus buscará su reelección como magistrada de la CC.



Presentó su papelería ante el CSU.



Video: Estuardo Paredes / Nuestro Diario pic.twitter.com/JZ3Dgk1khB — Dulce Rivera (@drivera_soy502) February 5, 2026

Por el momento, el CSU ha recibido cinco expedientes de aspirantes a magistrados de la CC. Este viernes 6 de febrero es el último día en que recibirán papelería.

Consuelo Porras como candidata

La fiscal general, Consuelo Porras, dijo que analiza postularse como magistrada de la CC.

De querer una magistratura por medio del CSU, debería presentar papelería entre este jueves y el viernes 6 de febrero.