Liberan al "apóstol" Santiago Zúñiga tras estar en prisión en El Salvador

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El "apóstol" Santiago Zúñiga había sido detenido hace más de dos meses por el delito de tráfico de personas.

El hondureño conocido como "apóstol" Santiago Zúñiga Cruz quedó en libertad este miércoles 22 de abril luego de haber sido capturado desde el pasado 5 de febrero en el área fronteriza de El Salvador con Honduras.

Santiago Zúñiga había intentado ingresar junto a su acompañante Lidia Maldonado a territorio salvadoreño con un adolescente de 16 años, quien viajaba de manera oculta en el baúl del vehículo, por lo que fueron detenidos por el delito de tráfico de personas.

Sin embargo, este miércoles ambos recuperaron su libertad tras realizarse la audiencia en el Juzgado de Instrucción de Santa Rosa de Lima, en el departamento de La Unión, en El Salvador, según indicaron medios locales.

El "apóstol" Santiago Zuniga y Lidia Maldonado fueron dejados de libertad tras presentarse a la audiencia. (Foto: Canal 58 El Salvador)

Durante dicha audiencia, el tribunal aprobó la solicitud presentada por la defensa de los imputados, quienes serán sometidos a un procedimiento abreviado como parte del proceso judicial tras aceptar los cargos.

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Como medida impuesta por las autoridades, se determinó que Zúñiga Cruz tendrá prohibido ingresar a territorio salvadoreño por un periodo de tres años, según informaron los medios locales.