Liga Nacional: lo que se juega cada equipo en la última jornada

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¿Quién ganará la fase de clasificación? ¿Qué equipos pelearán por el título? ¿Quién acompañará a Achuapa a la Primera División? Estas preguntas, y otras, serán resueltas este domingo cuando se dispute la última jornada del Clausura 2026.

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Los seis juegos están programados para las 3:00 de la tarde y en todo hay algo por jugar, como pocas veces ha pasado en la historia de los torneos cortos.

Presentado por @claroguatemala



Jornada 11 | Segunda Vuelta

⚽ Categoría Mayor - Clausura 2026

⚽ Fase de Clasificación

Domingo 26 de abril pic.twitter.com/fure6LjS8d — Liga Bantrab (@LigaBantrab) April 23, 2026

Xelajú y Mixco llegan como líderes igualados con 36 puntos, amenazados por Municipal y Comunicaciones con un punto menos. Siguen Antigua y Cobán Imperial ansiosos de ganar y de un traspié de los capitalinos para escalar.

El otro descendido

En la otra tabla, la acumulada, cuatro equipos llegan con la posibilidad de perder la categoría. Marquense (53 puntos), Guastatoya (50), Malacateco (50) y Mictlán (50). Uno se despedirá de la Liga Nacional.

¿Qué equipos se salvarán del descenso?



La pelea en la parte baja está más intensa que nunca en la tabla acumulada de la Liga Bantrab – Clausura 2026. ⚽



Los números marcan el presente, pero el destino aún no está escrito… pic.twitter.com/O6g8VSJNJK — Liga Bantrab (@LigaBantrab) April 21, 2026

Leones y pechoamarillos juegan un duelo directo y ganar no solo puede significar permanencia, también la oportunidad de pelear por el título. Igual situación vive Mictlán, quien puede descender o meterse a fase final. El resultado ante Aurora lo determinará.

Eso sí, el reglamento estipula que un equipo descendido no podrá jugar la fase final. El siguiente club mejor ubicado en la tabla ocupará su posición en la siguiente ronda.

Los partidos

Aurora vs. Mictlán

Ya los aurinegros no se juegan nada en el Clausura 2026. Mictlán se juega la vida. Llega a la última jornada en zona de descenso, así que está obligado a ganar y depende de otros resultados para permanecer en Liga Nacional.

Guastatoya vs. Marquense

Todo o nada para ambos equipos. Ganar significa doble premio: salvación y clasificación a la fase final. Una derrota los deja expuestos y dependerían de lo que haga Malacateco y Mictlán.

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Achuapa vs. Antigua

Los cebolleros perdieron la categoría hace unas jornadas. Pero, el bicampeón Antigua se juega su última carta por ingresar en una mejor posición a la fase final, en la que peleará por un histórico tricampeonato.

Municipal vs. Mixco

Es un juego por el liderato del campeonato. Una victoria y un traspié de de Xelajú les daría el título de campeones de la clasificación. Una derrota y una combinación de resultados los haría caer hasta una quinta casilla.

Malacateco vs. Comunicaciones

Los cremas salvaron la categoría la jornada anterior, pero todavía tienen una cuenta pendiente: el cumplimiento de minutos para juveniles. Pueden ser líderes y también perder puestos en la clasificación. Los toros se juegan la permanencia.

Xelajú vs. Cobán Imperial

Los chivos tienen la obligación de ganar para asegurarse el primer lugar de la tabla, lo que le permitiría cerrar todas las llaves de la fase final en casa. Cobán apunta a mejorar su puesto en la tabla.