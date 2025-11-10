Ligan a proceso a conductor ebrio que dañó Palacio Histórico de Antigua Guatemala

-

Tras chocar su vehículo contra las gradas del Palacio del Ayuntamiento en La Antigua Guatemala, el conductor Tulio G. fue ligado a proceso por el Juzgado de Paz Penal de Sacatepéquez. Las investigaciones del Ministerio Público (MP) señalan que el accidente ocurrió bajo los efectos del alcohol.

Tulio G. enfrenta un proceso penal luego de chocar su vehículo contra las gradas del Palacio del Ayuntamiento en La Antigua Guatemala. El hecho ocurrió el sábado por la noche, según el informe del Ministerio Público (MP)

El Palacio del Ayuntamiento es parte integral del Centro Histórico de La Antigua Guatemala, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1979. (Foto: PMT/Antigua Guatemala)

De acuerdo con la investigación, el conductor habría manejado bajo los efectos del alcohol cuando perdió el control del automóvil e impactó contra el edificio, considerado patrimonio cultural de la nación.

Pese a los graves cargos por dañar este edificio histórico, Tulio G. fue beneficiado con medidas sustitutivas, mientras continúa la investigación. (Foto: PMT/Antigua Guatemala)

Tras el incidente, el Juzgado de Paz Penal de Sacatepéquez resolvió ligarlo a proceso por los delitos de atentado contra el patrimonio cultural y responsabilidad de conductores. No obstante, fue beneficiado con medidas sustitutivas mientras continúa la investigación.

La Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación indicó que el resultado fue posible tras 18 horas de trabajo para documentar lo ocurrido y presentar las pruebas ante el juzgado.

Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO

El Palacio del Ayuntamiento es parte integral del Centro Histórico de La Antigua Guatemala, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1979. Este edificio además alberga las oficinas de la Municipalidad de la ciudad colonial.

El delito de atentado contra el patrimonio cultural de la nación conlleva severas sanciones según la Ley de Protección del Patrimonio Cultural de la Nación. Quien destruya bienes nacionales puede enfrentar una pena de prisión de hasta nueve años y una multa equivalente al doble del valor del bien afectado.

La Municipalidad de La Antigua Guatemala coordina con el Consejo Nacional para la Protección de La Antigua Guatemala (CNPAG) para evaluar y documentar daños a estructuras históricas. Casos previos de colisiones contra monumentos han derivado en procesos penales y el resarcimiento de los daños.