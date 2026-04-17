Ligan a proceso a dos personas por el robo de medicamentos en hospital infantil

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Los medicamentos robados son tratamientos infantiles valorados en más de Q165 mil.

EN CONTEXTO: Capturan a implicados en robo de medicamentos en hospital de Puerto Barrios

Dos personas fueron ligadas a proceso penal por el delito de hurto agravado, luego de que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) los denunciara por sustraer medicamentos del Hospital Nacional Infantil Elisa Martínez, ubicado en Puerto Barrios.

La Fiscalía de Distrito de Izabal fue quien logró que el Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de ese departamento dictara la resolución contra Dylan R. y Elisa R. según informó este viernes 17 de abril el Ministerio Público (MP).

Ambos oficinistas del nosocomio fueron capturados por la Policía Nacional Civil (PNC) el pasado jueves, en el parqueo del mismo, según indicaron las autoridades.

Los sindicados ingresaron a la bodega de medicamentos y sustrajeron varias cajas con medicinas del Hospital Nacional Infantil Elisa Martínez, el 13 y 14 de febrero de 2026, según las investigaciones de las autoridades.

Hoy investigadores de la #DEIC capturaron en el parqueo del nosocomio a Elsa “N”, de 33 años, y a Dilan “N”, de 31 años, ambos oficinistas del mismo, y acusados en un juzgado de Izabal del delito de Hurto Agravado.#SeguridadConTransparencia#ProtegerYServir pic.twitter.com/dklfnYttUM — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) April 17, 2026

La sustracción

"Se tiene documentado como un grupo de personas extrae cajas de medicamentos seleccionados, los cuales habían dejado con antelación en la puerta de ingreso de la bodega, para ser trasladados al área de farmacia. Luego por la noche, del área de farmacia las cajas son trasladadas al baúl de un vehículo", explicó el Ministerio de Salud.

Luego continua explicando: "Se identificaron los patrones conductuales y regulares que se utilizaban para poder realizar la sustracción de manera coordinada con el personal interno y de seguridad".

Según la información compartida por el MSPAS, los medicamentos sustraídos son para tratamientos de la población infantil y asciende a Q165 mil 481.