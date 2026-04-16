¡Eran tratamientos infantiles! Así detectaron sustracción de medicinas en hospital

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El Ministerio de Salud denunció la sustracción de medicamentos valorados en más de Q160 mil de un hospital infantil.

Un grupo de trabajadores del Hospital Nacional Infantil Elisa Martínez, ubicado en Puerto Barrios, Izabal, fue denunciado por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), tras detectar la sustracción de medicamentos.

Según informó el MSPAS a Soy502, fue a través de controles internos que detectaron el caso de corrupción, por lo que procedieron a denunciar el hecho ante autoridades competentes.

"El personal identificado fue separado de sus puestos de manera inmediata como medida preventiva, mientras avanzan los procesos administrativos y las investigaciones correspondientes", explicó Salud.

También indicó que debido a que el caso está bajo investigación no puede revelar nombres o cargos de las personas denunciadas.

La sustracción de la medicina se registró en febrero de 2026.

La salud de la niñez se protege con acciones firmes y transparentes.



Denunciar estos hechos permite resguardar los medicamentos y asegurar que lleguen a quienes los necesitan. El MSPAS identificó y denunció la sustracción de insumos en el Hospital Infantil Elisa Martinez de… pic.twitter.com/bJmhYjkuvT — Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (@MinSaludGuate) April 16, 2026

La sustracción

"Se tiene documentado como un grupo de personas extrae cajas de medicamentos seleccionados, los cuales habían dejado con antelación en la puerta de ingreso de la bodega, para ser trasladados al área de farmacia. Luego por la noche, del área de farmacia las cajas son trasladadas al baúl de un vehículo", explicó el Ministerio de Salud.

Luego continua explicando: "Se identificaron los patrones conductuales y regulares que se utilizaban para poder realizar la sustracción de manera coordinada con el personal interno y de seguridad".

Según la información compartida por el MSPAS, los medicamentos sustraídos son para tratamientos de la población infantil y asciende a Q165 mil 481.