Ligan a proceso a presunto responsable del crimen de madre y su bebé

La joven madre y su bebé fueron halladas sin vida a la orilla de un río, el pasado 4 de enero en Siquinalá, Escuintla.

Ronal Antonio López Joachin, de 30 años, alias "Indio Cirilo", fue ligado a proceso y enviado a prisión preventiva por el asesinato de una joven madre y su bebé, quienes fueron localizadas sin vida el pasado 4 de enero.

Durante la audiencia de primera declaración, el MP presentó indicios racionales sobre la presunta responsabilidad del sindicado en la muerte de quien era su conviviente y de su hija menor de edad.

Los hechos ocurrieron un día antes del macabro hallazgo, el pasado 3 de enero, en un sector despoblado del municipio de Siquinalá, Escuintla, en donde el agresor habría atacado a las víctimas con arma blanca y de fuego.

La joven madre y su bebé fueron halladas muertas cerca de un río en Siquinalá, Escuintla. (Foto: archivo/Soy502)

Lenda Ismelda Cárdenas Burrión, de 18 años, presentaba lesiones en diferentes partes del cuerpo, pero la más letal fue en el cuello donde sufrió heridas por arma blanca; y su bebé Daris, de tan solo 1 año y medio, presentaba laceración cerebral por paso de proyectil de arma de fuego en el cráneo, dijo en su momento el Inacif.

Según las investigaciones realizadas por integrantes de la fiscalía, en la fecha descrita, el sindicado transitaba por un camino de terracería que conduce de la colonia Peña Flor hacia la aldea El Níspero, específicamente a orillas del río. Durante el trayecto, le habría dado muerte a su cónyuge y a su hija.

Ronal López fue capturado por la Policía Nacional Civil (PNC) el pasado 8 de enero y este jueves 12 de febrero la Fiscalía contra el Delito de Femicidio logró que el Juzgado de Primera Instancia Penal de Delitos de Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer y Violencia Sexual de Escuintla le dictara auto de procesamiento al sindicado.