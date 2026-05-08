Ligan a proceso a responsables de proporcionar DPI falso a militar mexicano

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Dos trabajadores del Registro Nacional de las Personas (Renap) son señalados de distintos delitos.

EN CONTEXTO: Capturan a los responsables de proporcionar DPI falso a militar mexicano

La Fiscalía contra Delitos Transnacionales presentó indicios racionales suficientes para que el Juzgado de Turno de Guatemala ligara a proceso penal a dos trabajadores del Registro Nacional de las Personas (Renap).

Se trata de Luis López, por el delito de incumplimiento de deberes; y Yesenia Mayen, por el delito de supresión y alteración al estado civil, según indicó el Ministerio Público (MP).

La judicatura resolvió beneficiarlos con medidas sustitutivas, control telemático y caución económica de Q5 mil a cada uno, y fijó a la fiscalía cuatro meses para la investigación. La entrega del acto conclusivo quedó fijada para el próximo 7 de septiembre.

Los ligados a proceso laboraban como operadores registrales en las oficinas del Renap de San José del Golfo. (Foto: Archivo/Soy502)

El caso

Ambos empleados del Renap fueron aprehendidos durante diligencias de allanamiento, señalados de aprovechar sus cargos para facilitar ilegalmente un Documento Personal de Identificación (DPI) guatemalteco.

La investigación se originó tras detectarse la inscripción fraudulenta de nacimiento y el registro de DPI del ciudadano mexicano Fernando Farillas Laguna, quien es un alto mando militar de la Marina mexicana.

Con esta identidad suplantada, Farillas Laguna se trasladó a Argentina. En ese país fue capturado por la Interpol, portando el documento extendido por el Renap de Guatemala.