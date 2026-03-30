Limpian basurero clandestino tras denuncia de vecinos en Mixco

Una de las vecinas acumulaba desechos en un inmueble que contaminaba el medio ambiente de la colonia La Esperanza.
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El alcalde de Mixco, Neto Bran, informó este lunes 30 de marzo que se realizó la limpieza del área de un inmueble que era utilizado como basurero clandestino en la colonia La Esperanza, en la zona 6 de ese municipio.
Esto luego de que habitantes de esa colonia denunciaran que una de las vecinas acumulaba la basura, por lo que se coordinó con personal de limpieza para que retiraran todos los desechos del lugar.
Sin embargo, la propietaria del inmueble se negó y llamó a la Policía Nacional Civil (PNC), quien finalmente comprendió las labores municipales, ya que era un punto de contaminación para el vecindario.
La basura acumulada fue ingresada a un camión de volteo, con el que se retiraron todos los residuos del lugar.