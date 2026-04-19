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La imagen con la que el Liverpool sorprendió a Guatemala

  • Por Maria Fernanda Gallo
19 de abril de 2026, 11:00
El Arco de Santa Catalina es uno de escenarios más emblemáticos de la ciudad colonial. (Foto: Archivo/Soy502)

El Arco de Santa Catalina es uno de escenarios más emblemáticos de la ciudad colonial. (Foto: Archivo/Soy502)

La liga de fútbol emocionó a Guatemala con esta imagen.

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El club de fútbol inglés, Liverpool, publicó en sus redes sociales una imagen del Arco de Santa Catalina, ubicado en Antigua Guatemala.

Con esta imagen anuncian su encuentro este 19 de abril contra el Everton, uno de los juegos más importantes de la temporada.

(Foto:Liverpool FC﻿)
(Foto:Liverpool FC﻿)

Este juego, se trata del clásico de Merseyside y emocionó a sus fan guatemaltecos, quienes esperan verlos jugar este domingo.

La liga deja una muestra al mundo de la belleza y cultura que representa a nuestro país, a través de las icónicas calles empedradas y el paisaje natural que rodea la ciudad colonial.

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