¡Lleva paraguas! Se espera lluvia este lunes 30 de marzo

El día iniciará con neblina y frío tras la noche, a pocos días de terminar el mes de marzo.
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De acuerdo con el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH) este lunes 30 de marzo amanecerá con neblina, nubes dispersas y viento moderado las primeras horas de la mañana.
Para la tarde, se pronostican lluvias con actividad eléctrica en suroccidente, Bocacosta, Caribe, Petén y Altiplano Central.
Además, se prevén bajas temperaturas por la noche, especialmente en zona elevadas.
Por su parte, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) recomienda reportar cualquier emergencia a las autoridades y tomar precauciones ante las posibles lluvias.