Lluvias y altas temperaturas se esperan para este miércoles

El día estará muy caluroso, protege tu piel y no te expongas al sol por tiempo prolongado.
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El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) prevé un cielo nublado para el amanecer de este miércoles 22 de abril, sobre todo en zonas montañosas.
Conforme avance la mañana, las temperaturas se irán elevando en todo el país.
Sin embargo, por la tarde habrá lluvia con actividad eléctrica, del sur al centro y Occidente.
El viento norte soplará con fuerza del sur al Altiplano Central y Valles de Oriente.
Las autoridades recomiendan tomar precauciones ante las tormentas locales que se esperan, las cuales estarán acompañadas de lluvia, viento y caída de granizo.