Localizan un cuerpo envuelto en bolsas plásticas en Villa Canales

El cadáver de una mujer envuelto en bolsas plásticas, fue localizado en un río ubicado a un costado del cementerio de Villa Canales.

Vecinos que transitaban por el sector vieron el cuerpo y llamaron a los Bomberos Voluntarios, que al llegar, rescataron el cadáver que se encontraba atado de pies y manos.

El cuerpo se encontraba atado de pies y manos. (Foto: CVB)

Investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ministerio Público (MP) procesaron la escena y recabaron indicios para esclarecer el crimen.

El cuerpo fue trasladado a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) tal y como fue encontrado con el objetivo de preservar posibles indicios que permitan identificar a la víctima, determinar la causa de muerte y establecer la identidad de los responsables.

Bomberos rescataron el cuerpo y lo entregaron a las autoridades correspondientes. (Foto: CVB)