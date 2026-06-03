Localizan un cuerpo envuelto en bolsas plásticas en Villa Canales

El cuerpo de la víctima se encontraba atado de pies y manos entre las aguas de un río.
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El cadáver de una mujer envuelto en bolsas plásticas, fue localizado en un río ubicado a un costado del cementerio de Villa Canales.
Vecinos que transitaban por el sector vieron el cuerpo y llamaron a los Bomberos Voluntarios, que al llegar, rescataron el cadáver que se encontraba atado de pies y manos.
Investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ministerio Público (MP) procesaron la escena y recabaron indicios para esclarecer el crimen.
El cuerpo fue trasladado a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) tal y como fue encontrado con el objetivo de preservar posibles indicios que permitan identificar a la víctima, determinar la causa de muerte y establecer la identidad de los responsables.