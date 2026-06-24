Localizan cuerpo de un hombre que se encontraba desaparecido

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El hombre había sido buscado por las fuerzas de rescate durante varios días luego de haber desaparecido.

Miguel Ángel Román de 39 años, había desaparecido desde hace cuatro días, un operativo de rastreo interinstitucional permitió su localización.

Román era originario del Barrio La Línea, en Sanarate, El Progreso, fue localizado sin signos vitales en un sector boscoso del municipio con signos de violencia.

las autoridades confirmaron que el fallecido sumaba exactamente cuatro días de haber desaparecido de su entorno familiar. (Foto: ASONBOMD)

Localizaron hallazgos Forenses

Luego de que las labores de rastreo se reactivaran esta mañana, las unidades de emergencia lograron dar con el paradero de la víctima entre la maleza.

Al evaluar el cuerpo, los socorristas constataron que presentaba varios impactos de proyectil de arma de fuego en regiones vitales, las cuales le habrían provocado la muerte de forma inmediata en el lugar del hallazgo.

Debido al estado en el que se encontraba, las autoridades confirmaron que el fallecido sumaba exactamente cuatro días de haber desaparecido de su entorno familiar.

El fallecido presentaba señales de violencia. (Foto: ASONBOMD)

Escena del Crimen e Investigación

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) acudieron de inmediato para acordonar la escena del crimen y resguardar posibles evidencias físicas.

También se coordinó con los peritos del Ministerio Público (MP) para que realicen las diligencias de rigor con el fin de determinar las causas, tiempo y datos específicos sobre la muerte de la víctima.