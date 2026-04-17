Localizan el cuerpo de un hombre en la ruta Interamericana

La víctima estaba atada de manos y con un alambre en el cuello.
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Un macabro hallazgo se registró en el kilómetro 96.5 de la ruta Interamericana.
Un automovilista alertó a las autoridades sobre el cuerpo sin vida de un hombre, el cual estaba adentro de un tonel que fue abandonado a un costado de la carretera.
Al lugar acudieron elementos de los Bomberos Municipales Departamentales de la estación local, quienes al evaluar a la víctima confirmaron que carecía de signos vitales, estaba en posición fetal, con las manos atadas y un alambre alrededor del cuello.
Según la investigación preliminar, el automovilista que se detuvo a un costado de la carretera descendió de su carro unos minutos y al acercarse a los matorrales observó el tonel con el cuerpo en su interior, por lo que dio aviso inmediato a las autoridades.
No ha sido identificado
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que la víctima no fue identificada en el lugar, por lo que el cadáver ingresó como XX al Inacif de Chimaltenango.
Se presume que criminales le dieron muerte en otro sitio y luego abandonaron el cuerpo en la zona.