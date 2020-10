Keylin Gisselle Pérez Nájera, de 16 años, fue localizada este 27 de septiembre

La adolescente desapareció cuando estaba en un albergue para migrantes en México. Los videos de las cámaras de seguridad muestran que la joven no salió del refugio. Sin embargo, su familia la buscaba desde el 30 de agosto. Por el momento, no se han dado a conocer más detalles del caso.

“¿Por qué Keylin desapareció estando adentro de un lugar donde se supone que les brinda seguridad a las personas? ¿Dónde se van a refugiar las personas migrantes si también aquí corren peligro?”, cuestiona la activista Ana Enamorado, del Movimiento Migrante Mesoamericano y quien da acompañamiento a la familia.

Hoy después de 27 días de búsqueda, Keylin estará de regreso con su familia, gracias a la coordinación y acompañamiento de @Ana_Grice @redretono @cauceac @CasinaPioIV y la oportuna y valiosa colaboración de la , @FGJ_Tam @IrvingBarriosM y @Busqueda_MX pic.twitter.com/oxRPYt9SEE — Red Retoño (@redretono) September 27, 2020

La búsqueda

Su madre, Claudia Nájera, estuvo clamando por ayuda para la búsqueda y localización de la joven. “En las cámaras no se le ve salir, solo se vio salir un auto, pero la hermana dijo que era el músico. Desconozco quién es el músico. Mi hija no se ve salir por ningún lado", dijo.

Claudia contó que pidió revisar los videos en el albergue de Cáritas, ubicado en la colonia Pueblo San Juan de Aragón de la Alcaldía Gustavo Madero en la Ciudad de México. La mamá no pudo ver las imágenes, hasta 11 días después cundo intervino el Ministerio Público.

La madre salió de Guatemala con sus hijas de 16, 11 y 4 años de edad porque estaban en una situación complicada. La familia ingresó a México a través de un programa para refugiados. “Estamos en el proceso de solicitud de refugio, no tenemos amistades ni conocemos a nadie aquí”, explicó.

La mañana del 31 de agosto, el llanto de la más pequeña de sus hijas despertó a Claudia. La niña lloraba porque no estaba su hermana Keylin. Todas durmieron en la misma habitación esa noche, pero ninguna notó cómo desapareció la adolescente.

“El día que desapareció, bajé con las hermanas para decirles que no encontraba a mi hija y pedí revisar las cámaras, pero una de las hermanas me dijo que eso lo tenía que ver con el padre del albergue. Todo el día me pasé diciéndole de las cámaras y su única respuesta, todos los días, es que ella no tenía acceso y el único que tenía acceso a las cámaras era el padre y el padre no le respondía”, contó.

* Con información de Radio Fórmula y Sin Embargo

