Combustible derramado en carretera hace que conductores pierdan el control

El combustible derramado ya había hecho derrapar a otros conductores minutos antes.
En la carretera que conduce de Antigua Guatemala hacia Santa Lucía Milpas Altas, Bomberos Voluntarios han atendido varias emergencias debido a varios conductores que han derrapado por derrame de combustible en la cinta asfáltica.
Según información preliminar, los bomberos realizaron el traslado de dos conductores al Hospital Nacional de Antigua Guatemala debido a la gravedad de los golpes. También se atendieron a otros conductores que presentaban golpes leves y crisis nerviosas.
Asimismo, se coordinó con las instituciones correspondientes para realizar las acciones competentes y evitar más percances que puedan ocasionar accidentes.
En un video compartido en redes sociales se observa el momento cuando el conductor de una motocicleta derrapa en el lugar.