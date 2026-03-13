Hallan fuerte cantidad de municiones y armamento dentro de contenedor de encomienda

Agentes de la Policía Nacional Civil localizaron armamento, tolvas y municiones dentro de un contenedor de encomiendas que ingresó a la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla, procedente de Estados Unidos.

Durante la inspección del contenedor las autoridades policiales decomisaron cinco armas de fuego, dos rifles, una carabina, 15 tolvas y 807 municiones útiles.

Las autoridades informaron que el destino del armamento era Honduras. (Foto: Pablo Miguel/Colaborador)

Tras el hallazgo, el armamento debidamente embalado con el propósito de dar inicio a las investigaciones que permitan determinar la procedencia y posibles responsables del envío.

El Ministerio de Gobernación informó que la encomienda tenía como destino final a Honduras, por lo que las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer el caso y determinar si existe una estructura criminal vinculada al traslado ilegal del armamento.

En la encomienda trasladaban distintas municiones y cargadores. (Foto: Ministerio de Gobernación)