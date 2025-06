Tena considera que "no es imposible vencer" a los panameños en la Copa Oro

-

El técnico de la Selección de Guatemala destaca que tiene herramientas para buscar otra victorias

Terminó la conferencia de prensa y ya sin micrófonos, una periodista panameña le lanza la pregunta al técnico de la Selección de Guatemala, Luis Fernando Tena. "Profe, ¿no se van a guardar nada?", y el mexicano le responde "No, cómo crees, imagínate, y así vamos a sufrir".

El estratega está claro de lo que se juega, ante quién se enfrenta y mantiene su discurso. "Panamá es el mejor equipo, hoy por hoy, de Centroamérica y el Caribe, al lado de México, Estados Unidos y Canadá. Esperamos a un rival con mucha movilidad y vocación ofensiva".

Sin embargo, Tena tampoco subestima a su grupo. "No es imposible vencerlos", subrayó y se regocijó por la falta de algunos referentes de su oponente de turno. "La buena noticia es de que no está Adalberto Carrasquilla, tampoco (Cecilio) Waterman y (José) Fajardo".

Nicolás Samayoa compareció en la conferencia de prensa junto a Luis Fernando Tena. (Foto: Bryan Anton / Nuestro Diario)

El "Flaco" cuenta con plantel completo para el choque. "Todos están bien. Tengo que decirle a alguno que no jugará y me da pena por la cara que ponen. Habrá variantes, pero no muchas", explicó.

Para hacerle frente a los canaleros, el azteca se escudó en el partido que se le hizo a los jamaiquinos. "Nuestra gran virtud fue de que no se nos olvidó jugar al futbol, cuando tuvimos la pelota la conservamos y circulábamos bien. No nos suele pasar".

Con el entrenador mexicano, la Azul y Blanco ha enfrentado en 3 ocasiones a los panameños, con saldo de 1 derrota y 2 empates, aunque ya son casi 20 años sin ganarles (2-1, el 17 de agosto de 2005).