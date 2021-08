¿En qué universidad estudia Luis Grijalva?

El atleta Luis Grijalva logró nuevo récord nacional en los 5000 metros planos en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Luis Grijalva, atleta y estudiante en la Universidad del Norte de Arizona, obtuvo una marca de 13:10.09, quedando con esto en el lugar 12 de la carrera de los 5,000 metros planos de los Juegos Olímpicos.

Grijalva no vive en Guatemala, es un "dreamer" migrante que reside en Estados Unidos, fue beneficiario del programa Consideración de Acción Diferida para los llegados en la infancia (DACA) y por ello pudo participar en los Juegos Olímpicos.

Trayectoria con la Universidad de Arizona

Grijalva ha tenido una destacada trayectoria en el atletismo en Arizona, Estados Unidos. Ha logrado importantes marcas y por ello fue invitado a representar a Guatemala, su país de origen, en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Sin embargo, el guatemalteco estuvo a punto de no asistir debido a que no tenía el permiso para abandonar Estados Unidos. Al lograrlo, llegó pocos días antes de la competición, por lo que su rendimiento pudo verse afectado ya que tuvo poco tiempo para prepararse para la prueba.

Año 2019

Grijalva se colocó tercero y estableció su mejor marca personal en 4,500 M con 22:26.0 en George Kyte Classic.

Año 2018

Llegó en el puesto 23 en los Campeonatos Nacionales de la División 1 de la NCAA ganando el estatus All-American (29:44.3).

Más tarde, con un tiempo de 29:39.0, estableció un nuevo PR en los 10K masculinos en NCAA Mountain Regionals.

Luis también desempeño en el quinto lugar en Nuttycombe Wisconsin Invite y al mismo tiempo estableció un nuevo PR en el 8K masculino (23:23.8) se ubicó en el puesto 15 en los Wisconsin Pre-Nationals.

Año 2017

Terminó 60 en los Campeonatos de la División I de la NCAA se ubicó en el décimo lugar en el Louisville Classic con un tiempo de 23: 42.2.

También obtuvo los honores de All-Big Sky con un tiempo de 24: 28.0 y ocupó el octavo lugar.

Escuela secundaria

Compitió en la escuela secundaria Armijo con los entrenadores en jefe David Monk y Karl Wurzbach. Fue un ganador de cuatro años en atletismo y campo a través en el programa.

Fue titular de la grabadora de la escuela en la milla (4: 02.64 ) y eventos de dos millas (8: 46.68) y campeón estatal de California DI en los 1600 metros.

El futuro de Luis Grijalva

De acuerdo al medio estadounidense The New York Times, luego de una carrera de alto perfil en junio, Grijalva firmó un contrato con la empresa de calzado Hoka One One, la cual brinda apoyo a los atletas.

Luis continuará entrenando en los Estados Unidos y mejorará sus tiempos. Anunció que representará a Guatemala en competiciones internacionales para mejorar sus tiempos y volver a clasificar a los próximos Juegos Olímpicos.