Todo lo que tienes que saber de la nueva camisola de Guatemala

-

La Federación Nacional de Futbol presentó las nuevas camisolas de la Selección de Guatemala para el 2026. Son auténticas, con los colores tradicionales y la franja que prevalece en una indumentaria de la marca Umbro bajo la campaña "Vuelo Eterno".

MÁS FÚTBOL: El "Tecatito" saca el látigo y frustra la hazaña de Xelajú en la Copa de Campeones

La camisola de local de la Bicolor es blanca con la franja celeste y distintivos dorados. Mientras, la camisola de visita tiene base negra con la franja celeste y blanco.

Ambas equipaciones tienen un patrón de jacquard (tejidos directamente en la tela en lugar de impresos o bordados) de plumas, una clara alusión al Quetzal, que añade textura y profundidad.

"El concepto encapsula la esencia y el anhelo de una nación que no conoce límites. Representa las alas de los jugadores y la ligereza de los sueños de la afición. Es un recordatorio de que el futbol, en su forma más pura, es un acto de libertad".

Junto a las camisolas, la marca presentó todo un kit de ropa deportiva para todos los gustos y todas las edades. Hay chumpas, camisolas de entrenamiento, camisas de presentación, entre otros.

Las camisolas ya están a la venta a un costo de 475 quetzales.