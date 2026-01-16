Machado entrega la medalla del Nobel de la Paz a Trump y le reitera su apoyo

-

Donald Trump se reunió este jueves con la líder opositora venezolana, quien dijo contar con el presidente de Estados Unidos "para la libertad de Venezuela".

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, le entregó este jueves su medalla del Nobel de la Paz al presidente estadounidense Donald Trump, y le reiteró que cuenta con él "para la libertad de Venezuela".

Machado fue recibida con discreción en la Casa Blanca por el presidente republicano, el mandatario que cambió el rumbo de Venezuela con la captura y derrocamiento del presidente Nicolás Maduro, pero que ahora apuesta claramente por sus herederos.

"Le presenté al presidente de Estados Unidos la medalla del Premio Nobel de la Paz", declaró Machado a la prensa frente al Capitolio estadounidense tras su reunión con Trump.

"Contamos con el presidente Trump para la libertad de Venezuela", añadió.

"Me impresionó mucho lo claro que está, cómo conoce la situación en Venezuela, cómo le importa lo que está sufriendo el pueblo de Venezuela, y yo le aseguré que la sociedad venezolana está unida", aseguró en unas declaraciones dominadas por la desorganización, ante el Capitolio, donde se había reunido con senadores, constató la AFP.

| María Corina Machado tras salir del almuerzo con Donald Trump:



“Sepan que contamos con el presidente Trump para la libertad de Venezuela”. pic.twitter.com/HFIc7DjuHx — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 15, 2026

Lo que debía ser una rueda de prensa a las puertas del Congreso se convirtió en un mítin descontrolado, con decenas de venezolanos partidarios suyos gritando y jaleando a la opositora.

La policía y los guardaespaldas la sacaron del lugar y la metieron en un vehículo, sin que se realizara la rueda de prensa.

Desde la Casa Blanca la única reacción fue una descripción de lo que esperaba el presidente Trump, según su portavoz, Karoline Leavitt.

Trump "estaba impaciente" por conocer a Machado y esperaba mantener "una buena conversación productiva", dijo la portavoz de la Casa Blanca mientras el almuerzo en privado aún estaba en curso.