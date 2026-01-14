Trump dice que habló con presidenta interina de Venezuela y que todo "anda muy bien"

-

Mientras, Delcy Rodríguez dice que Venezuela "se abre a un nuevo momento político".

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que mantuvo este miércoles "una larga conversación" con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y que todo "anda muy bien" con ese país.

"Yo conozco a la número uno" del gobierno venezolano, respondió Trump a una pregunta. "Acabamos justo de tener una conversación hoy. Es alguien con quien trabajamos muy bien. El secretario de Estado, Marco Rubio negocia con ella" añadió.

Con Rodríguez "tuvimos una larga llamada, discutimos un montón de cosas, creo que todo anda muy bien con Venezuela", declaró Trump a periodistas en el Despacho Oval.

Rodríguez es "una persona formidable", añadió Trump, que debe recibir a la líder opositora, María Corina Machado, el próximo jueves en la Casa Blanca.

Trump dijo que controla los asuntos venezolanos tras la operación militar que derrocó al presidente Nicolás Maduro.

Por su parte, Rodríguez dijo por medio de la red social X que, la conversación telefónica con Trump fue cortés, "desarrollada en un marco de respeto mutuo, en la que abordamos una agenda de trabajo bilateral en beneficio de nuestros pueblos, así como asuntos pendientes entre nuestros gobiernos".

Sostuve una larga y cortés conversación telefónica con el Presidente de los EEUU, Donald Trump, desarrollada en un marco de respeto mutuo, en la que abordamos una agenda de trabajo bilateral en beneficio de nuestros pueblos, así como asuntos pendientes entre nuestros gobiernos. pic.twitter.com/TPxQMo4mn0 — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) January 14, 2026

"Nuevo momento político"

Mientras que, en una breve declaración a la prensa este miércoles, Rodríguez anunció en Caracas que Venezuela "se abre a un nuevo momento político".

El proceso de liberaciones fue anunciado el jueves pasado, cinco días después de la captura de Maduro.

Las últimas liberaciones incluyen al reconocido activista opositor Roland Carreño, periodista de profesión, y se suman a la de ciudadanos estadounidenses anunciada la víspera por el Departamento de Estado en Washington.

El sindicato de la prensa reportó 18 liberaciones hasta el momento, entre reporteros, camarógrafos, asistentes y miembros de equipos de prensa dentro de la oposición.

*Con información de AFP.