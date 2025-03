Madre de Deibis Guzmán, capturado en zona 1 comparte su versión

-

La madre del secuestrador de una niña de 12 años en zona 1 llegó al lugar de la captura y expresó su versión de los hechos

La madre de Deibis Eduardo Guzmán Conde alias, "El Perro callejero", afirmó que ella sabía que su hijo estaba en un hotel con una mujer, pero no conocía la edad ni identidad de la acompañante.

"Él conoció a una muchacha en línea y él por su situación de salud no sale, y se platicaban por chat, yo no tuve conocimiento de esta situación o de esta persona en específico. Supe que estaba con una amiga en un hotel, pero ni sabía de donde era la persona o qué edad tenía, hasta que le llamé para ver si le había entrado una recarga que él me pidió porque ella le estaba pasando redes para comunicarse conmigo" expresó la madre de Deibis Guzmán.

Video via: Juan Victor Castillo pic.twitter.com/MCF7nGyOgj — InfoGT_Noticias (@infogt_noticias) March 6, 2025

Asimismo, mencionó que su hijo le pidió una recarga para su teléfono pues, aparentemente, la víctima le estaba compartiendo datos para comunicarse con ella, pero no sabía que se trataba de una menor de edad.

La madre de Guzmán Conde reveló que su hijo se comunicaba con ella a través de Messenger, ya que rara vez compartía su número de teléfono. Además, mencionó que su hijo solía salir de la casa sin informarle, y que en esta ocasión específica, salió a las 5:30 horas. Debido a la discapacidad visual de su hijo, ella normalmente contrataba servicios de transporte confiables para él, pero en este caso, no tenía conocimiento de cómo había llegado a la cita con la menor.

Según la progenitora, su hijo conoció a la víctima en línea y se comunicaban por chat debido a su condición de salud, que lo obliga a permanecer en casa, pues afirmó que su hijo presenta un problema de ceguera que le impide movilizarse con libertad.

"Desde ese momento lo empezamos a buscar porque los policías no nos querían dan razón de lo que estaba sucediendo, hasta aquí yo estoy consciente de que ella es menor de edad pero también estoy consciente de que mi hijo no la fue a sonsacar de su casa como tantos jóvenes que andan detrás de las muchachas, ellos simplemente tuvieron una relación por chat" enfatizó.

La madre relató cómo se enteró de la captura de su hijo. Comenta que la víctima lo acusó de secuestro después de pasar varias horas en el hotel, y la policía lo detuvo en el lugar.

Contexto

En la madrugada del miércoles 5 de marzo, la Policía Nacional Civil (PNC) y el comando antisecuestros llevaron a cabo un operativo en un hotel ubicado en la zona 1 de la capital, específicamente en la 8.ª calle y 1.ª avenida. Gracias a esta acción, lograron capturar a Deibis Eduardo Guzmán Conde, alias "El Perro Callejero", un hombre de 30 años que había mantenido secuestrada a una menor de 12 años en contra de su voluntad.

URGENTE



Comando Antisecuestros rescató a niña de 12 años secuestrada por hombre de 30 años con orden de captura por violación.



#LaSeguridadEsHoy pic.twitter.com/uM5Ob0EbyZ — Francisco Jiménez (@FJimenezmingob) March 5, 2025

Según las investigaciones, Guzmán Conde es un violador que utilizaba las redes sociales para contactar y conversar con sus víctimas, quienes en su mayoría eran niñas y adolescentes con perfiles de estudiantes.