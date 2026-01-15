Madre e hijo mueren tras sufrir un ataque armado en Jutiapa

- Los cuerpos sin vida de ambas víctimas quedaron a un costado de la carretera. OTRAS NOTICIAS: Captan asalto a mano armada en la calzada Roosevelt (video)

En el kilómetro 163 en la ruta departamental de Jutiapa, en la aldea San Cristobal Frontera, municipio de Atescatempa, se registró un ataque armado la tarde de este jueves 15 de enero. En el lugar, los cuerpos de una madre y su hijo quedaron tendidos en el suelo luego de ser asesinados a disparos mientras se conducían a bordo de un vehículo de dos ruedas. Las autoridades investigan la causa del ataque armado. (Foto: Asonbomd) Los vecinos se alarmaron tras escuchar las detonaciones por proyectil de arma de fuego, luego de unos minutos decidieron salir para ver lo que había ocurrido y se percataron de los dos cuerpos a la orilla de la carretera. Las víctimas mortales fueron identificadas como Kevin Linares, de 18 años, y su progenitora Maribel García, de 60, quien iba de copiloto cuando fueron atacados. Maribel García acompañaba a su hijo cuando fueron atacados por desconocidos. (Foto: cortesía) Vecinos indicaron que individuos desconocidos les dieron alcance para asesinarlos y luego huyeron del lugar con rumbo desconocido. Las autoridades iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer el hecho y dar con los responsables del ataque. Kevin Linares falleció junto a su progenitora. (Foto: cortesía)