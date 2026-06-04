Capturan a madre e hijo señalados de macabro crimen

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En el domicilio se localizó un altar alusivo a la Santa Muerte.

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La Policía Nacional Civil (PNC) dio a conocer sobre la detención de una mujer y su hijo, tras haber sido señalados de estar vinculados a un crimen.

Según la PNC, se realizó un allanamiento en la zona 1 de San Lorenzo El Cubo, Ciudad Vieja, Sacatepéquez, como parte de las investigaciones por el caso de cuatro cadáveres abandonados y envueltos en costales, hallados el pasado 6 de mayo en San Miguel Dueñas, Sacatepéquez.

Los señalados fueron puestos a disposición de la justicia. (Foto: PNC)

Al llegar al domicilio, las autoridades localizaron a a Mildred "N", de 39 años, y a su hijo adolescente de 16 años. Además, localizaron un altar alusivo a la Santa Muerte, marihuana, una pipa, un triturador de droga y una placa de motocicleta que tenía reporte de robo en Chimaltenango.

Durante las incautaciones se localizaron cuatro teléfonos y una tablet que serán analizados para fortalecer las investigaciones correspondientes.

En el domicilio se localizó este altar. (Foto: PNC)

Las autoridades no descartan que el lugar se hubiera utilizado como punto de narcomenudeo, por lo que continuarán las investigaciones. Para este operativo se requirió el apoyo de investigadores de la DEIC, agentes de la PNC de la Comisaría 74 y agentes de SGAIA junto a fiscales del MP.

La mujer y el adolescente fueron puestos a disposición de los juzgados correspondientes.