Madre narra cómo trataron de arrebatarle a su hija de los brazos

Un hombre se acercó a la mujer por la espalda y trató de arrebatarle a su hija de los brazos, pero logró evitarlo.

Escalofriantes momentos vivió una mujer cuando un hombre trató de arrebatarle de los brazos a su pequeña hija. El hombre la agredió, nadie intervino. Sin embargo, su amor de madre le dio fuerzas para defender a su beba de tan solo un año.

Esta es la historia de Sonia Escobedo, una madre de tan solo 25 años, quien fue víctima del maleante que trató de sorprenderla atacándola por la espalda.

De acuerdo con Sonia, caminaba a eso de las 19 horas hacia el mercado de Santa Luisa, ubicado en el municipio de Chinautla, Guatemala. Llevaba a su menor de 1 año y 7 meses cargada en brazos y se auxiliaba con un cargador.

Sin aviso, un hombre se le acercó por la espalda y trató de desabrochar los cinchos del cargador para arrebatarle a la nena. Sin saber cómo, la madre sacó fuerzas y comenzó a golpear al presunto robaniños. Él le pegó en las costillas para obligarla a detenerse y quitarle a la niña, pero no logró vencer a la mujer, quien evitó la tragedia.

"Iba para el mercado. Yo presentí que me seguían, cuando volví la vista para observarlo y el hombre se hizo a un lado, pero después me agarró por atrás y me quiso sacar a la nena del cargador, pero lo golpee con mis manos", detalló.

Sonia comentó que no puso denuncia, ya que se acercó a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) para comentarle lo sucedido, pero éste le respondió que ya no se podía hacer nada porque el supuesto ladrón ya se había ido.

La madre no conocía al agresor, tampoco pudo identificarlo debido a que éste se cubría la cabeza con el gorro de su sudadero y la mascarilla que llevaba puesta resguardaba su identidad.

Según la Procuraduría General de la Nación (PGN), solo en la semana del 19 al 25 de octubre se generaron 104 Alertas Alba-Keneth, de las cuales 46 fueron desactivadas porque se localizó al menor o regresó a su vivienda y 58 continúan activas. No obstante, el presidente Alejandro Giammattei negó que haya un aumento de secuestros y aseguró que se trata de una campaña para desprestigiarlo.