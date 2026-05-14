El Madrid cumple con victoria ante el descendido Oviedo

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El Real Madrid logró una victoria balsámica este jueves al imponerse 2-0 en el Santiago Bernabéu al descendido Oviedo en el último encuentro de la fecha 36 de La Liga, aunque no pudo evitar algunas protestas de los aficionados.

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Los tantos de Gonzalo (minuto 44) y de Jude Bellingham (80) dieron una pequeña alegría a los aficionados merengues, que este jueves pitaron a la estrella francesa Kylian Mbappé, blanco de críticas en los últimos días por su actitud en las últimas semanas.

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Su viaje a Italia cuando el equipo jugaba contra el Espanyol un partido para intentar retrasar el título liguero del Barcelona, molestó a gran parte de la afición merengue.

Los pitidos lo acompañaron cuando entró para los últimos 20 minutos de juego tras reponerse de una lesión muscular. También Vinicius recibió algunos abucheos de una grada que mostró así su descontento con la temporada.

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El Real Madrid sumó tres puntos en un partido en el que acabó imponiendo sus individualidades frente a un Oviedo muy ordenado, pero que no le alcanzó para más y que simplemente está terminando de despedirse de la máxima categoría.

Todo esto en una cancha que, entre los abucheos y pitidos a los suyos, le rindió un bonito homenaje a Santi Carzorla, que cuando ingresó para la visita escuchó a la casa blanca aplaudirle en la que es su última temporada como profesional.