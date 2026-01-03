¿Quién gobernará Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro?

-

La vicepresidenta Delcy Rodríguez encabeza constitucionalmente la sucesión, pero también estaría involucrada toda la cúpula chavista.

La captura de Nicolás Maduro anunciada por el presidente Donald Trump deja a Venezuela en un vacío de poder sin precedentes, con una cúpula gubernamental desconcertada y una línea de sucesión constitucional que enfrenta su mayor prueba desde el inicio del chavismo hace más de dos décadas.

Aunque la Constitución venezolana establece una línea de sucesión clara, la realidad política en las calles de Caracas, la cual quedó marcadas por explosiones y una fuerte presencia militar, sugiere una posible transición caótica.

Bajo las leyes venezolanas, la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, es quien debe asumir la presidencia ante la "falta absoluta" del mandatario.

La abogada de 56 años no es una figura menor en la estructura de poder venezolana. Además de vicepresidenta, ocupa el cargo de ministra de Hidrocarburos, una posición que le ha permitido liderar negociaciones con Estados Unidos y otros actores internacionales. Ha sido descrita por analistas y medios internacionales como una tecnócrata cosmopolita con vínculos tanto con las élites económicas venezolanas como con inversores extranjeros.

Vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez. (Foto: redes sociales)

Pero Delcy Rodríguez no opera sola. Es hermana de Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, lo que convierte a los hermanos en un dúo político que controla dos de las instituciones más estratégicas del Estado venezolano. Jorge, psiquiatra de profesión, fue quien juramentó a Maduro el 10 de enero de 2025 para un tercer mandato que la oposición y gran parte de la comunidad internacional consideran fraudulento.

Si Delcy no puede asumir la presidencia (por renuncia, incapacidad o cualquier otra circunstancia), la constitución establece que el poder recae en el presidente de la Asamblea Nacional: su propio hermano. Sin embargo, tanto Delcy como Jorge han sido sancionados por Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, lo que complica cualquier intento de normalización internacional bajo su liderazgo.

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional. (Foto: redes sociales)

Cúpula chavista

Pero cualquier análisis de la sucesión en Venezuela que se limite a lo constitucional sería incompleto. El poder real en el país sudamericano se asienta sobre dos pilares que trascienden los cargos formales: Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López.

Cabello, de 61 años, es considerado por analistas políticos y gobiernos extranjeros como el número dos del chavismo. Militar retirado que participó en el golpe de Estado fallido de 1992 junto a Hugo Chávez, Cabello ha ocupado prácticamente todos los cargos de poder imaginables: presidente de la Asamblea Nacional, gobernador, vicepresidente y, desde agosto de 2024, ministro del Interior, Justicia y Paz.

Estados Unidos ofrece una recompensa de 25 millones de dólares por su captura, acusándolo de liderar el llamado Cártel de los Soles, una estructura de narcotráfico que según fiscales estadounidenses involucra a altos oficiales militares venezolanos.

Diosdado Cabello es considerado por analistas políticos y gobiernos extranjeros como el número dos del chavismo. (Foto: redes sociales)

El otro pilar es Vladimir Padrino López, ministro de Defensa desde 2014 y comandante de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El general en jefe de 62 años es la figura militar más poderosa de Venezuela y su lealtad ha sido crucial para mantener a Maduro en el poder durante más de una década.

Estados Unidos ofrece 15 millones de dólares por Padrino López, acusándolo de cobrar tarifas de protección a organizaciones de narcotráfico para permitir el tránsito de aeronaves cargadas de cocaína desde Venezuela hacia Centroamérica.

Vladimir Padrino López es ministro de Defensa desde 2014 y comandante de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. (Foto: redes sociales)

El tercer pilar de la estructura de poder es el fiscal general Tarek William Saab, quien controla el Ministerio Público. Saab, de 57 años, ha sido el brazo judicial del régimen, encabezando la persecución contra opositores políticos. Ha emitido órdenes de captura contra líderes como Edmundo González, quien la oposición considera el verdadero ganador de las elecciones presidenciales de 2024.

Ratificado recientemente para un nuevo período de siete años, Saab ha sido sancionado por Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y México.

Fiscal general del Ministerio Público, Tarek William Saab. (Foto: redes sociales)

Con la captura de Maduro, basada en cargos de "narcoterrorismo" presentados por la justicia estadounidense en 2020, Venezuela se encuentra en territorio absolutamente desconocido.

La cúpula chavista (los hermanos Rodríguez, Cabello, Padrino López y Saab) enfrenta ahora su mayor desafío: determinar quién gobierna Venezuela en ausencia de Maduro y cómo responder a la intervención militar más significativa de Estados Unidos en América Latina en décadas. Mientras que "Estados Unidos no permitirá que nadie del régimen de Maduro tome el poder", dijo Trump.

*Con información de Infobae.