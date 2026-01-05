Maduro seguirá detenido en Nueva York y dan fecha de su próxima audiencia

-

Nicolás Maduro tuvo su primera comparecencia este lunes en un tribunal en Nueva York, donde él se declaró inocente.

El depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro seguirá en prisión en Nueva York y comparecerá de nuevo el próximo 17 de marzo ante la justicia estadounidense, ordenó este lunes el juez Alvin Hellerstein, tras la primera audiencia contra el exmandatario.

Capturado junto a su esposa Cilia Flores el pasado sábado 3 de enero en Caracas por el ejército estadounidense, Maduro se declaró no culpable de los cuatro cargos que se le imputan, principalmente de narcotráfico.

Maduro, también denunció durante su primera audiencia haber sido secuestrado en su casa en Caracas por fuerzas estadounidenses.

Vestido con una camiseta anaranjada y pantalón beige de presidiario, Maduro, de 63 años, afirmó ante el juez que sigue siendo el presidente de Venezuela. Está acusado de traficar cocaína a Estados Unidos al igual que su esposa, de 69 años, quien también se declaró no culpable.

Trasladado desde una cárcel en Brooklyn, Maduro ingresó este lunes sonriente a la sala de los tribunales federales. Siguió la audiencia con auriculares para la traducción simultánea y tomó notas.

Nueva acta

La nueva acta de inculpación incluye también el hijo del depuesto mandatario, Nicolás Maduro Guerra, conocido como "Nicolasito", el ministro venezolano del Interior, Diosdado Cabello, y un capo narco prófugo.

A las afueras del tribunal en el distrito sur de Manhattan se concentraron dos grupos de manifestantes, a favor y en contra de Maduro.

"Hoy es mi cumpleaños y este es el mejor regalo que podía recibir", declaró Angel Montero, de 36 años, quien agradeció a Trump por la captura de Maduro y Flores.

*Con información de AFP.