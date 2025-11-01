Velada inolvidable: Arjona conquista con su primer día de Residencia

-

Los fanáticos se emocionaron, rieron y recordaron durante la primera presentación de Arjona.

Una noche llena de anécdotas y recuerdos invadió la gran sala del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

La escenografía, inspirada en anécdotas de su vida, llenó de nostalgia el recinto. (Foto: Productora Ricardo Arjona)

Desde las afueras del recinto los fans esperaron con emoción su llegada. Ricardo Arjona no escatimó en detalles para su primera gran noche en Guatemala con Lo que el Seco no dijo, con una escenografía con la que cambió imágenes entre un cabaré, un café en París hasta videos de sus temas musicales.

Arjona fue recibido con vitoreos y aplausos en el escenario por los guatemaltecos y personas extranjeras pertenecientes a clubs de fans.

Temas como "Mujeres", "Cómo duele" y "Acompáñame a estar solo" fueron coreados por el público. (Foto: Productora Ricardo Arjona)

Durante su presentación, Ricardo agradeció el cariño de los presentes, caminando de punta a punta del escenario para que todos sintieran que les cantaba de forma directa.

Así cerró la primera fecha de la residencia de @Ricardo_Arjona en Guatemala



Regreso triunfal con su gira "Lo que el seco no dijo" #Repost IG vibra fm #ricardoarjona #guatemala pic.twitter.com/SExIbJ0Wi3 — Arjoneando ® (@Arjoneando) November 1, 2025

La velada fue alegre y emotiva gracias a los éxitos clásicos y nuevos del cantautor como Mujer, Noticiero, Blues de la notoriedad, Cómo duele, El problema, Acompáñame a estar solo, Mi país entre otras, cerrando la velada con Mujeres.

Los fanáticos disfrutaron de un recorrido musical entre los clásicos y los nuevos éxitos del cantautor. (Foto: Productora Ricardo Arjona)

El tour aún tiene programadas 22 fechas entre noviembre y diciembre, por lo que aún miles de guatemaltecos y fans extranjeros podrán disfrutar de la vibra Arjoneana.

Fechas de la gira

31 de octubre (Completado)

1 de noviembre

2 de noviembre

6 de noviembre

7 de noviembre

8 de noviembre

9 de noviembre

13 de noviembre

14 de noviembre

15 de noviembre

16 de noviembre

20 de noviembre

21 de noviembre

22 de noviembre

23 de noviembre

27 de noviembre

28 de noviembre

29 de noviembre

30 de noviembre

4 de diciembre

5 de diciembre

6 de diciembre

7 de diciembre