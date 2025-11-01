Velada inolvidable: Arjona conquista con su primer día de Residencia

Los fanáticos se emocionaron, rieron y recordaron durante la primera presentación de Arjona.
Una noche llena de anécdotas y recuerdos invadió la gran sala del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.
Desde las afueras del recinto los fans esperaron con emoción su llegada. Ricardo Arjona no escatimó en detalles para su primera gran noche en Guatemala con Lo que el Seco no dijo, con una escenografía con la que cambió imágenes entre un cabaré, un café en París hasta videos de sus temas musicales.
Arjona fue recibido con vitoreos y aplausos en el escenario por los guatemaltecos y personas extranjeras pertenecientes a clubs de fans.
Durante su presentación, Ricardo agradeció el cariño de los presentes, caminando de punta a punta del escenario para que todos sintieran que les cantaba de forma directa.
La velada fue alegre y emotiva gracias a los éxitos clásicos y nuevos del cantautor como Mujer, Noticiero, Blues de la notoriedad, Cómo duele, El problema, Acompáñame a estar solo, Mi país entre otras, cerrando la velada con Mujeres.
El tour aún tiene programadas 22 fechas entre noviembre y diciembre, por lo que aún miles de guatemaltecos y fans extranjeros podrán disfrutar de la vibra Arjoneana.
Fechas de la gira
- 31 de octubre (Completado)
- 1 de noviembre
- 2 de noviembre
- 6 de noviembre
- 7 de noviembre
- 8 de noviembre
- 9 de noviembre
- 13 de noviembre
- 14 de noviembre
- 15 de noviembre
- 16 de noviembre
- 20 de noviembre
- 21 de noviembre
- 22 de noviembre
- 23 de noviembre
- 27 de noviembre
- 28 de noviembre
- 29 de noviembre
- 30 de noviembre
- 4 de diciembre
- 5 de diciembre
- 6 de diciembre
- 7 de diciembre