“Mañana tiroteo”: MP da seguimiento a las amenazas en centros educativos

Durante las diligencias se incautaron aparatos telefónicos de los presuntos adolescentes infractores.
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El Ministerio Público (MP) lidera operativos en seguimiento a denuncias de amenazas recibidas en distintos centros educativos del país, esto luego de que en redes sociales se hiciera viral un "reto" que trata de alarmar a las instituciones con la frase "mañana tiroteo".
La Fiscalía de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal desarrolló acciones de prevención, investigación y coordinación interinstitucional para resguardar la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo, según indicó el MP.
Como parte de estas acciones, la fiscalía implementó la campaña "Prevención Acción Justicia Civil" y coordinó esfuerzos con el programa "Escuelas Seguras" de la Policía Nacional Civil, la Procuraduría General de la Nación, la Procuraduría de los Derechos Humanos y la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia.
Incautan teléfonos
Dentro de las diligencias realizadas, agentes de la PNC, en coordinación con autoridades de los centros educativos donde fueron detectados mensajes con frases como "mañana tiroteo" o advertencias para no asistir a clases en fechas específicas, efectuaron inspecciones de mochilas y otras acciones de seguridad, con el objetivo de prevenir riesgos y garantizar un ambiente seguro para la comunidad educativa.
Asimismo, derivado de las investigaciones efectuadas por dicha fiscalía, se solicitó a juez competente la orden de secuestro de cuatro aparatos telefónicos utilizados por los presuntos adolescentes infractores, como parte de las diligencias para fortalecer la investigación y establecer posibles responsabilidades.