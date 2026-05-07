“Mañana tiroteo”: MP da seguimiento a las amenazas en centros educativos

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Durante las diligencias se incautaron aparatos telefónicos de los presuntos adolescentes infractores.

El Ministerio Público (MP) lidera operativos en seguimiento a denuncias de amenazas recibidas en distintos centros educativos del país, esto luego de que en redes sociales se hiciera viral un "reto" que trata de alarmar a las instituciones con la frase "mañana tiroteo".

La Fiscalía de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal desarrolló acciones de prevención, investigación y coordinación interinstitucional para resguardar la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo, según indicó el MP.

Como parte de estas acciones, la fiscalía implementó la campaña "Prevención Acción Justicia Civil" y coordinó esfuerzos con el programa "Escuelas Seguras" de la Policía Nacional Civil, la Procuraduría General de la Nación, la Procuraduría de los Derechos Humanos y la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia.

Los operativos son realizados tras recibir denuncias de amenazas en centros educativos por un "reto" denominado "mañana tiroteo". (Foto: MP)

Incautan teléfonos

Dentro de las diligencias realizadas, agentes de la PNC, en coordinación con autoridades de los centros educativos donde fueron detectados mensajes con frases como "mañana tiroteo" o advertencias para no asistir a clases en fechas específicas, efectuaron inspecciones de mochilas y otras acciones de seguridad, con el objetivo de prevenir riesgos y garantizar un ambiente seguro para la comunidad educativa.

Asimismo, derivado de las investigaciones efectuadas por dicha fiscalía, se solicitó a juez competente la orden de secuestro de cuatro aparatos telefónicos utilizados por los presuntos adolescentes infractores, como parte de las diligencias para fortalecer la investigación y establecer posibles responsabilidades.