Tránsito lento: Transporte pesado derriba un poste y se da a la fuga en zona 12

El incidente vial ha provocado congestionamiento en el sector.
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El conductor de un vehículo de transporte pesado perdió el control del mismo y terminó impactando con un poste de tendido eléctrico en la calzada Atanasio Tzul y 35 calle, en la zona 12 capitalina.
Debido al fuerte accidente, el poste cayó derribado y quedando sobre la cinta asfáltica, pero el transporte pesado huyó del lugar.
Este incidente ha provocado tránsito lento en el sector, por lo que la Policía Municipal de Tránsito (PMT) arribó al lugar para agilizar la circulación vehicular.
Se coordinó con personal de la empresa eléctrica correspondiente para el retiro del porte que también cuenta con luminaria, según indicó Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra.