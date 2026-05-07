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Tránsito lento: Transporte pesado derriba un poste y se da a la fuga en zona 12

  • Por Geber Osorio
07 de mayo de 2026, 12:34
Ciudad de Guatemala
El poste quedó derribado sobre la cinta asfáltica. (Foto: Amílcar Montejo)

El poste quedó derribado sobre la cinta asfáltica. (Foto: Amílcar Montejo)

El incidente vial ha provocado congestionamiento en el sector.

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El conductor de un vehículo de transporte pesado perdió el control del mismo y terminó impactando con un poste de tendido eléctrico en la calzada Atanasio Tzul y 35 calle, en la zona 12 capitalina.

Debido al fuerte accidente, el poste cayó derribado y quedando sobre la cinta asfáltica, pero el transporte pesado huyó del lugar.

El poste fue derribado por un transporte pesado que se dio a la fuga. (Foto: Amílcar Montejo)
El poste fue derribado por un transporte pesado que se dio a la fuga. (Foto: Amílcar Montejo)

Este incidente ha provocado tránsito lento en el sector, por lo que la Policía Municipal de Tránsito (PMT) arribó al lugar para agilizar la circulación vehicular.

Se coordinó con personal de la empresa eléctrica correspondiente para el retiro del porte que también cuenta con luminaria, según indicó Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra.

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