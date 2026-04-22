Gol de Haaland da el liderato al Mánchester City y sella el descenso del Burnley

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El Mánchester City asumió el liderato de la Premier League tras imponerse 1-0 como visitante al Burnley, resultado que además confirmó el descenso del conjunto local, este miércoles en la jornada 34.

Los citizens alcanzaron los 70 puntos, los mismos que el Arsenal, con idéntica diferencia de goles (+34). Sin embargo, el equipo dirigido por Pep Guardiola se ubica en la cima por haber anotado más goles (66 contra 63).

El Arsenal, que lideraba desde octubre, tendrá la oportunidad de recuperar el primer lugar si suma en casa el sábado frente al Newcastle United (10:30 a. m.).

Un triunfo que nos pone en lo más alto pic.twitter.com/pmYG6iAEEe — Manchester City (@ManCityES) April 22, 2026 El único tanto del encuentro lo marcó Erling Haaland al minuto 5 para alcanzar los 24 goles en lo que va de temporada, suficiente para asegurar los tres puntos.

Por su parte, el Burnley, penúltimo con 20 unidades en 34 partidos, consumó su descenso a la segunda división, al igual que el colista Wolverhampton.