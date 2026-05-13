PSG derrota al Lens y se corona una jornada antes en la Ligue 1

Tras su victoria 2-0 ante el Lens este miércoles, el París Saint-Germain conquistó su título 14 de Ligue 1 y aún puede volver a abrir sus vitrinas esta temporada en caso de levantar su segunda Liga de Campeones consecutiva.
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Luego de una temporada 2024-25 histórica marcada por su primera "Orejona", el PSG está a un partido, ante el Arsenal, de seguir cimentando un equipo de leyenda. Con su quinta Ligue 1 consecutiva, los parisinos han cumplido la primera parte de su misión, pero aún queda por delante lo más difícil.
Llevarse el campeonato doméstico con un presupuesto con una diferencia abismal sobre el resto entraba dentro de lo lógico, pero el dominio del cuadro de la capital no fue tan aplastante como en los años precedentes y tuvo que esperar a la penúltima fecha para poder festejarlo.
El georgiano Khvicha Kvaratskhelia (minuto 29) fue el encargado de abrir el marcador tras un pase de Ousmane Dembelé, mientras que Ibrahim Mbaye (90+3) se encargó de sentenciar para los dirigidos por Luis Enrique, que contaron con una destacada actuación de su arquero ruso Matvéi Safonov.
Ahora, los parisinos podrán dar cierto descanso a sus principales jugadores en la última jornada local, para pensar de lleno en lo que será la final contra el Arsenal, el 30 de mayo en Budapest (Hungría), en la final de Champions.