Liberan el paso vehicular tras bloqueo este viernes en la Aguilar Batres

Manifestantes se retiraron del lugar tras haber bloqueado por unos minutos el paso vehicular.
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Manifestantes bloquearon la tarde de este viernes la calzada Raúl Aguilar Batres y 20 calle en ambos sentidos, siendo esto en las zonas 11 y 12 de la ciudad capital.
Estas personas se encontraban protestando por aparente falta de maestros en un instituto ubicado en el sector, pero tras llegar a un acuerdo con las autoridades, se retiraron del lugar.
Debido al bloqueo temporal, hubo congestionamiento en el sector, tanto en dirección hacia el sur como hacia el norte del territorio nacional.