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Liberan el paso vehicular tras bloqueo este viernes en la Aguilar Batres

  • Por Geber Osorio
10 de julio de 2026, 15:39
Ciudad de Guatemala
Los manifestantes se retiraron de la calzada Aguilar Batres, la cual volvió a quedar liberada. (Foto: Oscar Rivas/Colaborador)

Los manifestantes se retiraron de la calzada Aguilar Batres, la cual volvió a quedar liberada. (Foto: Oscar Rivas/Colaborador)

Manifestantes se retiraron del lugar tras haber bloqueado por unos minutos el paso vehicular.

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Manifestantes bloquearon la tarde de este viernes la calzada Raúl Aguilar Batres y 20 calle en ambos sentidos, siendo esto en las zonas 11 y 12 de la ciudad capital.

Estas personas se encontraban protestando por aparente falta de maestros en un instituto ubicado en el sector, pero tras llegar a un acuerdo con las autoridades, se retiraron del lugar.

Debido al bloqueo temporal, hubo congestionamiento en el sector, tanto en dirección hacia el sur como hacia el norte del territorio nacional.

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