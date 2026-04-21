Estos serán los puntos que recorrerán los manifestantes este miércoles

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Los grupos se desplazarán desde los distintos puntos hacia la Plaza de la Constitución, recorriendo el Centro Histórico.

Para este miércoles 22 de abril se anunció que el Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) manifestará desde varios puntos de la Ciudad de Guatemala.

Estas acciones también son impulsadas por el Comité Campesino del Altiplano (CCDA), el Frente Nacional de Lucha (FNL) y colectivos estudiantiles de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC).

La manifestación recorrerá el Centro Histórico hasta llegar a la Plaza de la Constitución. (Foto: Redes Sociales)

Según las programaciones que se mantienen, los puntos de reunión de manifestantes será por los cuatro puntos cardinales de la ciudad:

El Trébol.

Anillo Periférico.

Obelisco.

Calle Martí.

De ese modo, realizarán las protestas en dirección a la Plaza de la Constitución, recorriendo calles y avenidas de la zona 1.

Las autoridades de tránsito recomiendan a los conductores salir con tiempo de anticipación y circular con precaución.

¿Por qué manifestarán?

Los protestantes realizarán esta caminata en señal de rechazo al precio alto de los combustibles y ante la designación de Walter Mazariegos como rector de la USAC.

También, exigirán la transparencia en las elecciones para fiscal general y la intervención del Gobierno ante supuestos abusos en el servicio de energía eléctrica.

Entre otras peticiones, exigirán medidas urgentes para detener la inflación, además del rechazo del salario de Q66 mil para los diputados del Congreso de la República.