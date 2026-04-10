Tras convocatoria, siguen manifestando por medio de jornadas gratis

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Universitarios lanzaron convocatoria informando que manifestarían por medio de una jornada multidisciplinaria gratuita en las afueras de la Usac.

Desde la tarde del pasado 9 de abril, los estudiantes de distintas facultades de la Universidad de San Carlos informaron que seguirían manifestando su rechazo ante la reelección de Walter Mazariegos como rector universitario.

La convocatoria indicaba que se realizaría en el ingreso de la casa de estudios del lado del Anillo Periférico y brindarían una jornada multidisciplinaria donde prestarían servicios gratuitos.

Imágenes de cómo se vive la convocatoria en la USAC.



Estudiantes realizaron jornada de servicios gratuitos como forma de protesta en rechazo a la reelección de Walter Mazariegos.



: Estuardo Paredes pic.twitter.com/NuKTJNHVLG — teinformogt (@teinformogt) April 10, 2026

Una de las estudiantes fue entrevistada por Soy502 y dio a conocer que en esta jornada están participando las facultades de Medicina y Odontología.

Además, indicó que estarán brindando servicios y consultas hasta aproximadamente las cuatro de la tarde.

También, expresó que esta protesta es parte del movimiento estudiantil que está en contra de la reelección del rector actual.

Declaraciones de una universitaria sobre convocatoria en USAC como forma de protesta en rechazo a la reelección de Walter Mazariegos.



: Estuardo Paredes pic.twitter.com/nJuAs8DVlY — teinformogt (@teinformogt) April 10, 2026

Durante este movimiento, los universitarios de Odontología incluyeron a agentes de la Policía Nacional Civil que custodiaban el área.