¡Estudiantes lanzan convocatoria! Así manifestarán en la USAC

Lanzan convocatoria en la USAC donde brindarán jornada multidisciplinaria en forma de protesta.
OTRAS NOTICIAS: Jefe de Fiscalía MP: "Hay personas que obstruyen el trabajo"
Por medio de redes sociales se ha dado a conocer que estudiantes invitan a la población guatemalteca a manifestar en las afueras del campus central de la Universidad de San Carlos (Usac), de una manera distinta.
Según la convocatoria que circula, se realizará una jornada multidisciplinaria donde brindarán servicios gratuitos y en la que participarán estudiantes y catedráticos de las facultades de:
- Odontología
- Medicina general
- Nutrición
- Psicología
- Medicina Veterinaria
Esta acción corresponde a las constantes protestas que se han registrado durante la semana debido al rechazo en la reelección de Walter Mazariegos como rector universitario en el periodo 2026 - 2030.