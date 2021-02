"Mank", de Netflix, encabeza nominaciones a los Globo de Oro

"Mank" de Netflix, un drama en blanco y negro, ambientado en la edad dorada de Hollywood, sobre la realización de "Ciudadano Kane", encabezó este miércoles las nominaciones a los Globos de Oro, marcados este año por una fuerte presencia de las mujeres en las categorías de dirección.

"Mank" obtuvo seis candidaturas, incluida a mejor drama, seguido por otra película de Netflix, "The Trial of the Chicago 7", que obtuvo cinco, en este primer anticipo de los que pueden ser los títulos que marquen la atípica temporada de premios de este año.

La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, que solo había nominado hasta ahora a cinco mujeres directoras en su extensa historia, destacó este año a tres realizadoras como candidatas en la categoría.

La presentación de las nominaciones, conducida de forma remota por la estrella de "Sex and the City", Sarah Jessica Parker y por Taraji P. Henson, redujo la lista de películas y estrellas que acudirán a la ceremonia que se celebrará a finales de mes, considerada la antesala de la de los Oscar en abril.

Tal y como se esperaba, los cierres de las salas derivados de la pandemia y los aplazamientos de los grandes estrenos impulsaron las producciones más pequeñas, de consumo doméstico, de las plataformas de streaming, con Netflix acaparando 22 nominaciones, frente a las 17 del año pasado.

Su rival,"Amazon Prime", quedó en segundo lugar con siete nominaciones cinematográficas, incluidas tres cada una por "One Night in Miami" y "Borat Subsequent Moviefilm".

Sacha Baron Cohen protagoniza la secuela de su falso documental sobre "Borat", su ficticio periodista kazajo -quien logró poner en apuros al famoso abogado de Donald Trump, Giuliani- y obtuvo además una segunda nominación por su trabajo de reparto en "Chicago 7".

"Estamos muy honrados, y en el caso de que no gane ninguno, ya contraté a Rudy Giuliani para contestar los resultados", tuiteó el actor británico.

La edición número 78 de los Globos de Oro se transmitirá el 28 de febrero, más tarde de lo habitual por la pandemia, mientras que la ceremonia de los Oscar está prevista para el 25 de abril.