Baja sensible en Comunicaciones: Marco Domínguez se pierde el Clásico 337

Malas noticias para Comunicaciones a pocas horas del Clásico 337. El conjunto albo confirmó la baja del mediocampista Marco Domínguez por lesión.
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Domínguez no estará disponible para el duelo de este miércoles ante Municipal en el estadio El Trébol (8:00 p. m.).
El club informó que el "Pitbull" sufrió una ruptura parcial del tendón de Aquiles, lesión que lo dejará fuera de las canchas durante varias semanas. Aunque su evolución será evaluada constantemente, todo indica que podría perderse lo que resta del torneo.
La baja del contención golpea fuerte al equipo dirigido por Marco el "Fantasma" Figueroa, que pierde a una de sus piezas más regulares en un momento clave de la competencia.
En el presente certamen, Domínguez, de 30 años, había sido un elemento fijo en el once titular, con 13 partidos disputados desde el arranque y un gol anotado, consolidándose como uno de los pilares en la medular crema.