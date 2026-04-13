María Micheo conversa previo a encuentro en Nueva York

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María Micheo se prepara para darlo todo el 17 de abril en Nueva York, como parte de la MVP 02, esto contó a Soy502 acerca de este importante enfrentamiento.

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El encuentro con la estadounidense Natalie Dove es un paso más rumbo al título CMB en la categoría minimosca. Todos los guatemaltecos tenemos una cita para apoyarla.

Lista en cuerpo y alma

Acerca de la frase que siempre se dice previo a un encuentro tan importante como este, Micheo la revela: "Never Give Up" (nunca te rindas).

Para la boxeadora guatemalteca este es el resultado de un gran camino de entrenamiento, fe, disciplina y sin sabores, así como grandes satisfacciones, poniendo a su país en alto:

"Estados Unidos ha sido un país que me ha abierto las puertas y me recibió como reconocimiento a mi trayectoria como atleta, me dio la residencia y estatus como una persona extraordinaria, estar aquí significa mucho", dijo.

Su preparación

Tras un duro momento de acondicionamiento físico y mental, la pugilista afirma que su ritual al iniciar y finalizar una pelea es "siempre el agradecimiento a Dios por permite que bajemos con bien del ring y por protegernos durante, antes y en cada paso".

Una invitación para los guatemaltecos

"Este evento es una oportunidad que pedí de poder pelear y tener acercamiento con personas que están haciendo cosas grandes por el box femenino como Jake Paul, esto abre un gran escenario como el 'Madison Square Garden Theather' para mí, ¡entrené para ganar!".

"Tengo mucho que agradecer a la vida por cada oportunidad increíble que me ha dado y poder poner mi presencia en nombre de un país hermoso", recalcó.

Fecha, hora y dónde ver su encuentro

La boxeadora guatemalteca se enfrentará el viernes 17 de abril a la estadounidense Nat Dove en la categoría minimosca, como parte de la cartelera MVP 02 de "Most Valuable Promotions".

Quien tenga la victoria subirá en el ranking del "Consejo Mundial de Boxeo" y tendría una disputa por el título mundial indiscutido de la división minimosca, que actualmente ostenta la estadounidense Gabriela Fundora, considerada la más jóven en llevar el título.

Puedes disfrutarlo en vivo a través de ESPN y Netflix a las 6:00 p. m., hora de Guatemala. Si te encuentras en Estados Unidos y deseas asistir, se llevará a cabo en el Madison Square Garden Theater, puedes comprar los boletos en ticketmaster.com.

Trayectoria de María Micheo

Micheo cuenta con 14 victorias, ocho por la vía del nocaut, y seis derrotas.

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