El operativo de la Marina de EEUU que interceptó un buque iraní en el Golfo de Omán

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Tras varios intentos de comunicarse con el buque iraní, la marina estadounidense procedió a realizar un operativo que terminó con el navío bajo custodia militar.

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Un carguero iraní navegó en silencio en el Golfo de Omán a pesar de las advertencias de la Marina de Estados Unidos. Según el relato oficial difundido por el Mando Central de Estados Unidos, ese lapso marcó el punto de quiebre de un operativo que terminaría con el buque Touska inmovilizado, abordado y bajo custodia militar.

El operativo, que fue coordinado por el Mando Central de Estados Unidos y que duró aproximadamente seis horas, fue escalonado ya que inició con comunicaciones insistentes que daba órdenes de detención, advertencias reiteradas e intentos de contacto que nunca obtuvieron respuesta.

Luego, el destructor USS Spruance disparó un misil guiado que impactó en el sistema de propulsión del carguero, dejándolo sin capacidad de maniobra en medio de una de las rutas marítimas más sensibles del mundo.

MÁXIMA TENSIÓN EN ORMUZ EEUU incauta un carguero con bandera iraní que intentó eludir el bloqueo que mantiene en la zona la Marina de los EEUU . El

Comando Central Norteamericano dio a conocer el abordaje forzoso. Irán ha DESCARTADO una 2 ronda de negociaciones este… pic.twitter.com/K4Z25nHk6s — Ciro Di Costanzo (@CiroDi) April 20, 2026

Después de esa decisión, el desenlace fue rápido ya que equipos de abordaje avanzaron sobre la cubierta del Touska, un portacontenedores de gran porte sancionado por el Departamento del Tesoro estadounidense.

De ese modo, la tripulación quedó bajo control de los marines, mientras comenzaba la inspección de la carga. "Hoy, el carguero iraní intentó atravesar nuestro bloqueo naval y no le fue bien", escribió el presidente Donald Trump en redes sociales, en una descripción directa del operativo.

#ÚLTIMAHORA ESTADOS UNIDOS ATACA Y TOMA BUQUE IRANÍ



La Armada disparó contra la sala de máquinas de un carguero que ignoró las órdenes de detenerse. Tras su inmovilización, las fuerzas especiales tomaron el control y lo mantienen bajo custodia.pic.twitter.com/5Vufn5U9EG — José Luis Morales (@JLMNoticias) April 19, 2026

Por su parte, Teherán, dio una la respuesta inmediata ante el hecho. El portavoz militar Ebrahim Zolfaqari denunció el hecho como un "acto de piratería marítima" y acusó a Estados Unidos de violar el alto el fuego vigente. Además, advirtió que las Fuerzas Armadas iraníes "responderán en breve", elevando aún más el riesgo de escalada.

Mientras tanto, en el Golfo de Omán, buques están detenidos a la espera de autorización, rutas comerciales bajo presión y una creciente militarización del tránsito marítimo.

* Con información de AFP