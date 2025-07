Mario Acevedo inyecta el deseo de ganar todo en Municipal

-

Es el momento justo. A Mario Acevedo no le asusta haber aceptado la responsabilidad de dirigir a Municipal en un semestre atípico, en el que disputará 11 jornadas del torneo local sin seleccionados y en el que la institución roja tiene la obligación de trascender a nivel internacional.

MÁS FÚTBOL: ¿Jugará con Municipal? Esto responde Nicolás Samayoa

"Sé que algunos resultados no se darán, pero no vamos a justificarnos por no tener a los seleccionados. En Municipal estamos preparados todos. Sabemos de la exigencia de la afición y de las expectativas que tienen del equipo. Acá no hay justificaciones", dijo el técnico nicaragüense en su primera conferencia de prensa.

Viernes de fútbol pic.twitter.com/zm1NfbkIm7 — CSD Municipal (@Rojos_Municipal) July 4, 2025

Asume, tras una pausa como entrenador, en la que dirigió el departamento de proyección deportiva de una institución bancaria. "En esa área crecí de forma integral, me seguí capacitando. Vengo en el momento justo, con experiencia. Antes estuve con Selección, vengo con el rodaje necesario para tomar toda la responsabilidad y sacar este banco adelante".

Su filosofía

El trabajo de la pretemporada se ha basado en un punto clave en la filosofía de Acevedo: el detalle. "Los partidos se ganan o se pierden con detalles, los campeonatos se ganan o se pierden por detalles. Una pelota parada, un saque de banda, donde no se presta atención.

Mario Acevedo dirige la práctica de #Municipal este viernes por la mañana ⚽️ ¿Cómo le irá al nicaragüense en el campamento escarlata? #futbol #Guatemala #LigaGuateBanrural #Rojos pic.twitter.com/wcHi7YE2NC — Rudy Martínez (@RudyEstuardo) July 4, 2025

"Con base en eso trabajamos. Que ellos (los jugadores) sepan, qué hacer por zona, por posición, para que la toma de decisiones sea la mejor para el equipo. Hay muy buena predisposición del equipo, los jugadores tienen todo el deseo de hacer lo mejor. Les queremos generar el deseo de ganar todo, en todo momento y en toda competencia", explicó.

Sobre trabajar con Dwight Pezzarosi, quien ya había iniciado su carrera como director técnico. "Le dije a los jugadores que no es un asistente, es un entrenador. Tiene toda mi confianza, estoy contento que trabaje conmigo de nuevo".

Acevedo, además, no descartó que Nicolás Samayoa pueda llegar al equipo y dijo que analizan utilizar la séptima casilla de extranjero.