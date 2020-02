Hijo de Mario Estrada reacciona tras condena contra su padre

El hijo de Mario Estrada reaccionó en sus redes sociales luego de que su padre fuera condenado a 15 años de prisión por narcotráfico en EE.UU.

"Humanamente en esta vida existen aciertos y desaciertos acorde a nuestras acciones y decisiones", se lee en su mensaje. "El tiempo es un juez tan sabio, que no sentencia de inmediato, pero al final da la razón a quien la tiene”, continúa.

"Sin agachar la cara, con paso firme, y con la mirada hacía delante forjaremos nuestro destino y construiremos futuro juntos", concluye.

La condena

Una Corte Federal de Estados Unidos condenó a su padre, el excandidato presidencial de la Unión del Cambio Nacional (UCN), a 15 años de prisión tras aceptar los cargos de beneficiar a narcotraficantes del cartel de Sinaloa.

El juez Jed S. Rakoff, de la corte federal para el distrito Sur de Nueva York, emitió la sentencia luego de que Mario Estrada Orellana aceptara su culpabilidad para trasegar droga desde Sudamérica hacia México y Estados Unidos.

“Yo busqué el beneficio de mi país, pero me reuní con personas equivocadas y no supe decir que no en su momento”, habría sido lo que Estrada dijo antes de que el juez emitiera la condena.

