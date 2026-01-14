Más de 3 mil muertos en Irán por represión de protestas, según oenegé

-

Las protestas en el país parecen intensificarse más.

Las fuerzas de seguridad iraníes mataron a al menos 3.428 manifestantes en la represión de las protestas, informó este miércoles la oenegé Iran Human Rights (IHR), una organización con sede en Noruega que reportó que hay más de 10 mil detenidos.

La organización explicó que este aumento en el balance se debe a nuevas informaciones de los ministerios de Salud y de Educación de Irán y que la mayoría de las muertes, cerca de 3.379, se produjeron durante el momento álgido de las protestas, entre el 8 y el 12 de enero.

El hijo del sah pide regresar

El hijo del sah de Irán, depuesto en 1979, dijo estar preparado para regresar a su país y liderar "la transición" a un gobierno democrático.

"Estoy listo para regresar a Irán a la primera oportunidad posible. Ya lo estoy planeando", dijo Reza Pahlavi, quien vive en Estados Unidos, en entrevista en el programa "Sunday Morning Futures" con Maria Bartiromo de Fox News.

"Mi trabajo es liderar esta transición y asegurarme de que no quede piedra sin mover, que, con total transparencia, las personas tengan la oportunidad de elegir a sus líderes de manera libre y decidir su propio futuro", agregó.

Irán atraviesa desde hace dos semanas una serie de protestas que han ido en aumento y que representan un serio desafío para la República Islámica, en el poder desde 1979.

Con información de AFP.