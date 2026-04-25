¡Más de 300 estudiantes! Salud da detalles de menores intoxicados en escuela

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La cifra de alumnos que sufrieron intoxicación alimentaria en Santa Lucía Utatlán, Sololá, aumentó.

EN CONTEXTO: Trasladan a menores de un centro educativo al presentar síntomas de intoxicación

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) brindó la cifra total de estudiantes que resultaron intoxicados luego de haber ingerido alimentos, en Sololá.

Los menores de edad son alumnos de la Escuela Normal Regional de Occidente (ENRO), ubicada en el municipio de Santa Lucía Utatlán, en donde habrían consumido alimentos en mal estado.

Según el MSPAS, un total de 358 estudiantes fueron afectados por la intoxicación alimentaria, de los cuales 130 fueron atendidos en el Hospital de Sololá y 228 en la red de servicios de los distintos municipios del departamento.

Además, se habilitó un centro de recuperación temporal en las instalaciones de la Reserva Militar, a cargo del personal salubrista de la Dirección Departamental de Redes Integradas de Servicios de Salud (DDRISS) de la localidad.

Los estudiantes afectados recibieron atención médica. (Foto: Pedro Sicajau/Nuestro Diario)

Bajo observación

Fueron referidos pacientes del Hospital de Sololá, de los cuales a 79 se les dio egreso y otros 24 quedaron en observación, según informó la cartera de Salud.

En el centro hospitalaria quedaron ingresados 11 pacientes bajo observación médica; sin embargo, los menores se encuentran en condición estable, según indicaron las autoridades.

El equipo de la DDRISS tomó muestras para el estudio de los alimentos consumidos por los estudiantes, con el fin de determinar la fuente de intoxicación.